Miguel Ángel Pierri niega un plan criminal en el caso Diego Maradona y cuestiona el rol atribuido a Mariano Perroni

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Pierri pide cambiar la carátula y descarta una “condena anticipada”

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros imputado en la causa por la muerte de Diego Maradona

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Mariano Perroni, está acusado en la causa que investiga las responsabilidades por la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria en una casa del barrio San Andrés, en Tigre. El nuevo juicio comenzó luego de que el proceso anterior fuera anulado tras el escándalo que involucró a la exjueza Julieta Makintach y la grabación de un documental dentro del tribunal.

Consultado sobre a quién favorece esta segunda instancia judicial, Pierri fue directo: “ Este juicio debe favorecer a la búsqueda de la verdad ”. Según planteó, el debate oral debe permitir saber con certeza qué ocurrió en los últimos días de Maradona, lejos de presiones externas o posiciones tomadas de antemano.

“ Todos queremos saber, pero con certeza, no con opiniones de parte ni con opiniones interesadas. Con certeza, con la verdad, con verdad científica ”, expresó el abogado en la entrevista con Canal 4 y TodoJujuy.

En esa línea, remarcó que la Justicia debe analizar pruebas y no responder a reclamos sociales de castigo. “La Justicia no está para escuchar ruegos o lamentos, está para evaluar evidencias”, sostuvo.

Pierri también fue tajante al referirse al rol del tribunal: “Este no puede ser un tribunal de condena, tiene que ser un tribunal de juicio”. Para el defensor, el proceso debe determinar “de qué murió Diego Armando Maradona, a qué hora murió y cómo encontró el camino final hacia la muerte”.

“Todos queremos saber, pero con certeza, no con opiniones de parte ni con opiniones interesadas. Con certeza, con la verdad, con verdad científica" “Todos queremos saber, pero con certeza, no con opiniones de parte ni con opiniones interesadas. Con certeza, con la verdad, con verdad científica"

Mariano Perroni Mariano Perroni, coordinador de enfermeros imputado en la causa por la muerte de Diego Maradona

El papel de Perroni durante la internación domiciliaria

Uno de los puntos centrales de la defensa es delimitar cuál era la función real de Mariano Perroni durante la internación domiciliaria de Maradona. En la causa, Perroni aparece señalado como coordinador de enfermeros, rol que, según la acusación, lo ubicaba como nexo entre el personal de enfermería y el equipo médico principal.

“Un coordinador no es un jefe de enfermeros” “Un coordinador no es un jefe de enfermeros”

Sin embargo, Pierri rechazó que su defendido haya tenido poder de decisión sobre el tratamiento. “Un coordinador no es un jefe de enfermeros”, aclaró.

Según explicó, Perroni trabajaba contratado por una empresa tercerizada y su tarea consistía en recibir la lista de enfermeros disponibles, organizar los turnos, controlar la asistencia y elevar informes a la empresa. Para el abogado, eso no lo convertía en responsable de las decisiones médicas.

“Mi cliente no decidía nada”, aseguró Pierri. “Mi cliente no decidía nada”, aseguró Pierri.

Y agregó: “Perroni no podía decidir si se lo externaba a Diego Maradona de la Clínica Olivos a esta casa de la muerte donde se lo llevó. No decide su terapéutica, no decide su medicación, no controla su tratamiento”.

Embed - Miguel Ángel Pierri, defensa de Mariano Perroni

“Perroni nunca vio a Maradona”

El defensor hizo especial hincapié en un punto: Mariano Perroni, según su versión, nunca tuvo contacto personal con Diego Maradona.

“Mi cliente ni conoció a Diego Armando Maradona, nunca lo vio, ni siquiera ingresó dentro de la casa. No lo dejaron entrar”, sostuvo Pierri durante la entrevista. Para la defensa, ese dato es clave para discutir el grado de responsabilidad que se le atribuye en la causa.

También negó que Perroni haya falseado planillas de control. Según Pierri, los informes eran completados por los propios enfermeros que estaban en contacto con Maradona y luego eran elevados por su defendido a la empresa correspondiente.

“Perroni no llenó nada”, afirmó. Y cuestionó que no se haya realizado una pericia caligráfica para determinar quién escribió esos documentos.

“Mi cliente ni conoció a Diego Armando Maradona" “Mi cliente ni conoció a Diego Armando Maradona"

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Mariano Perroni no tenia relación con Luque ni con los otros imputados

Otro de los puntos marcados por Pierri fue la falta de vínculo previo entre Perroni y el resto de los imputados. El abogado aseguró que su defendido no conocía personalmente a Leopoldo Luque, Agustina Cosachov ni a otros integrantes del equipo que intervino en la atención del Diez.

“Nunca conoció ni a Luque, ni a Cosachov, ni a Díaz. No hubo acuerdo previo”, sostuvo. “Nunca conoció ni a Luque, ni a Cosachov, ni a Díaz. No hubo acuerdo previo”, sostuvo.

Para Pierri, esa ausencia de relación previa debilita la hipótesis de un accionar conjunto. “Yo no veo la posibilidad de poder demostrar que hubo un acuerdo entre Cosachov, Luque, Díaz, Almirón, Madrid, Perroni y Forlini para decir: vamos a matar a Diego Maradona. La verdad, me cuesta creerlo”, expresó.

La defensa rechaza la idea de un plan criminal

El abogado planteó que, a su entender, el juicio debería transitar por el análisis de una posible mala praxis o responsabilidad culposa, pero no por la figura de homicidio con dolo eventual.

“El tribunal, si quiere ser objetivo, imparcial e ir a buscar la verdad, tendrá que caminar por el camino del homicidio con culpa o mala praxis”, señaló. “El tribunal, si quiere ser objetivo, imparcial e ir a buscar la verdad, tendrá que caminar por el camino del homicidio con culpa o mala praxis”, señaló.

Pierri insistió en que Perroni “no estaba en estado de garante” y que su actividad no podía determinar el resultado final sobre la vida de Maradona. En otras palabras, según la defensa, su rol administrativo y de coordinación no lo ponía en condiciones de decidir sobre la salud del exfutbolista ni de evitar el desenlace.

El abogado también contó que Perroni atraviesa una situación personal difícil por el impacto público de la causa. Según relató, su hija le pidió cambiarse de colegio luego de recibir comentarios vinculados al juicio.

“Perroni está pasando un momento terrible en su vida. Es muy injusto”, dijo Pierri, quien anticipó que pedirá que su defendido declare en el juicio.