Juicio por la muerte de Diego Maradona: hoy se realiza la tercera audiencia y declara Gianinna

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona avanza este martes con una audiencia clave en San Isidro, se trata de la tercera audiencia del segundo juicio oral , luego de la reapertura del proceso tras la anulación del primer debate por el escándalo vinculado al documental de la ex jueza Julieta Makintach. El nuevo juicio comenzó el 14 de abril y retomó la etapa oral desde cero.

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La audiencia de este martes empezó a las 10 de la mañana y, en principio, está prevista hasta las 17 , aunque no se descarta que se extienda. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro , integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón .

Para esta audiencia fueron citados cuatro testigos . La declaración más esperada es la de Gianinna Maradona , que había sido convocada para la audiencia anterior pero finalmente no declaró porque la jornada quedó absorbida por la ampliación de indagatoria de Leopoldo Luque.

También están citados el comisario Lucas Farías , el jefe policial Lucas Rodrigo Borge y el coordinador de la Policía Científica Cristian Méndez . Los tres son testigos relevantes para reconstruir cómo fue la escena en la casa del country San Andrés el día en que murió Maradona.

Farías y Borge ya habían dado testimonios fuertes en el juicio anulado. Uno habló de un “bulto prominente” al ingresar a la habitación y el otro recordó que el cuerpo tenía una marcada hinchazón abdominal. Ahora deberán volver a declarar porque todo lo actuado en el primer debate quedó sin efecto.

El médico Leopoldo Luque en una de las audiencias del juicio por la muerte de Maradona.

Qué pasa con Leopoldo Luque

Uno de los focos de la jornada vuelve a estar puesto sobre Leopoldo Luque, uno de los principales imputados. En la segunda audiencia, el neurocirujano pidió ampliar su indagatoria de manera sorpresiva, habló dos veces ante el tribunal, cuestionó la autopsia y negó una agonía prolongada de Maradona. Incluso dijo: “Yo lo amaba, era mi ídolo y era mi amigo”.

Esa intervención hizo que se suspendieran los testimonios que estaban previstos para el jueves pasado, entre ellos el de Gianinna. Desde entonces, la defensa de Luque viene evaluando volver a pedir la palabra para contradecir lo que digan los testigos.

¿Puede haber careo hoy?

Por ahora, no está confirmado que vaya a haber un careo este martes. Lo que sí existe es la posibilidad de que la defensa de Luque lo solicite para confrontar versiones si considera que algún testimonio contradice lo que el médico ya dijo ante el tribunal. Esa alternativa está bajo análisis y fue mencionada por distintas coberturas judiciales, pero depende de un pedido formal y de la decisión del tribunal.

Es decir, el careo puede plantearse, pero no hay certeza de que se haga hoy. A esta hora, la expectativa principal está puesta en la declaración de Gianinna y en lo que puedan aportar los policías sobre las condiciones en que encontraron a Diego el 25 de noviembre de 2020.

Audiencia clave con la declaración de Gianinna

La declaración de Gianinna aparece como una de las más sensibles porque puede aportar datos sobre el estado de salud de su padre en los días previos a la muerte, el funcionamiento de la internación domiciliaria y el rol del equipo médico. Al mismo tiempo, los testimonios policiales pueden reforzar o poner en tensión la discusión sobre cómo estaba el cuerpo de Maradona cuando fue hallado sin vida.

En este segundo juicio están acusados siete profesionales de la salud por presunto homicidio simple con dolo eventual, entre ellos Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el clínico Pedro Di Spagna y Nancy Forlini, responsable de cuidados domiciliarios.