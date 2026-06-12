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12 de junio de 2026 - 12:23
Sociedad.

Salta: el aguinaldo para empleados públicos se adelanta y se paga este sábado

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos informó que los fondos quedarán acreditados y disponibles en cajeros automáticos durante la jornada del sábado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salta: adelantan el aguinaldo y se cobra mañana.

Salta: adelantan el aguinaldo y se cobra mañana.

Previo a las celebraciones por el Día del Padre y el fin de semana largo de junio, el Gobierno de Salta anunció que la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará este sábado 13 de junio para la totalidad de los empleados de la administración pública provincial.

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La disposición fue comunicada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, que detalló que los montos quedarán acreditados y podrán retirarse en cajeros automáticos durante el sábado por parte de todos los trabajadores estatales.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El pago del aguinaldo, "un importante esfuerzo financiero de la Provincia"

Por su parte, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, subrayó que la decisión de adelantar el pago del medio aguinaldo implica un significativo esfuerzo fiscal para la Provincia y sostuvo que la medida se sustenta en el ordenamiento de las finanzas públicas.

Adelantan el aguinaldo y se cobra mañana.

Entre los grupos alcanzados por la medida figuran los docentes de todos los niveles educativos, el personal sanitario, los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario, así como también los agentes de la administración central y de los distintos organismos descentralizados.

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, destacó que el adelanto del medio aguinaldo representa un importante esfuerzo financiero por parte de la Provincia.

De esta manera, miles de trabajadores del sector público de Salta contarán con la acreditación del aguinaldo con anticipación a la fecha originalmente prevista.

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