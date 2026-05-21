¿Cuántos salarios hacen falta hoy para comprar un auto 0 km?

Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km y los que se requerían un año atrás.

Los salarios necesarios para comprar un 0 km en Argentina volvieron a convertirse en una de las principales referencias para medir el acceso de la clase media a un vehículo nuevo . Aunque varias automotrices mantuvieron sus precios en los últimos meses, algunos modelos hoy demandan más sueldos que un año atrás.

Tanto Toyota como Ford , las terminales automotrices que encabezan las exportaciones argentinas en 2026 , sostuvieron en distintas ocasiones que sus pickups dejaron de tener precios más elevados en dólares respecto de los valores que exhiben en dos mercados utilizados habitualmente como referencia.

Puntualmente, se trata de Brasil , por su escala y similitud en el esquema arancelario , y Chile , considerado el mercado más abierto de la región debido a que no aplica aranceles de importación para vehículos sin importar su procedencia. Tanto la Toyota Hilux como la Ford Ranger presentan valores en dólares muy parecidos y, en algunas configuraciones, hasta inferiores a los que muestran esos mercados de referencia .

Esto ocurre pese a que en Argentina el tipo de cambio es considerado por distintos sectores como atrasado o bajo para los parámetros del comercio internacional . De esta manera, se toma como referencia una comparación de precios a nivel internacional.

Aunque es el auto más barato del mercado, el Renault Kwid cuesta más sueldos promedio que un año atrás.

Sin embargo, para determinar si los autos en Argentina están hoy más caros o más accesibles que hace un año, uno de los parámetros más utilizados es analizar cuántos salarios promedio se necesitan para comprar un vehículo 0 km.

Para realizar esa medición suele tomarse como referencia el RIPTE, el indicador salarial oficial del país que refleja el promedio de ingresos de los trabajadores registrados. A partir de ese índice es posible comparar el valor de los autos entre distintos períodos y evaluar el nivel de acceso que tienen los argentinos con empleo formal a un auto nuevo.

El Hyundai HB20, el auto de segmento B más accesible del mercado requiere menos ahorro de sueldos que un año atrás.

La publicación más reciente del índice señala que el salario promedio correspondiente a marzo alcanzó los $1.775.664,12. Por ese motivo, lo más adecuado sería comparar ese dato con los valores de los vehículos de abril. Sin embargo, dado que la mayoría de las automotrices mantuvo sin cambios sus listas de precios —e incluso algunas marcas redujeron valores de ciertos modelos durante mayo—, utilizar esa referencia junto con los precios actuales también resulta válido.

El detalle de los autos

El vehículo más económico disponible actualmente en el mercado es el Renault Kwid, cuyo valor de lista en mayo asciende a $26.490.000. Para comprar esta unidad, una persona debería destinar el equivalente a 14,9 salarios promedio completos.

Si se toma como referencia el modelo más accesible del segmento B, el Hyundai HB20, con un precio de $27.400.000, serían necesarios 15,4 ingresos mensuales. En tanto, para adquirir un Fiat Cronos —el sedán compacto más económico del mercado— cuya versión inicial cuesta $31.120.000, se requieren 17,5 salarios promedio.

Cuántos salarios son necesarios para comprar un auto 0 km y los que se requerían un año atrás.

En el segmento de los SUV compactos, la opción más económica es el Citroën Basalt, con un valor de $32.590.000, cifra que equivale a reunir 18,3 salarios promedio. Para acceder a un modelo con mayor nivel de equipamiento, como el Chevrolet Tracker, cuya versión base cuesta $39.159.900, se necesitan aproximadamente 22 sueldos completos.

Por su parte, el Ford Territory, actualmente el SUV más vendido del mercado, tiene un precio de $48.110.210, lo que representa el equivalente a 27,1 salarios promedio.

Cómo era la relación en 2025

La comparación con los valores de 2025 permite determinar si cambió la capacidad de compra de los trabajadores registrados para acceder a un vehículo 0 km. Tomando como referencia el RIPTE de marzo de 2025, que se ubicaba en $1.363.510,33, los mismos modelos mostraban una relación diferente entre precio y salarios.

Comparando el salario promedio de marzo 2026 con el de 2025 y los precios de los autos 0km, no todas las marcas tienen precios más bajos.

En ese escenario, el Renault Kwid tenía un valor de $18.530.000 y requería reunir 13,5 salarios, una cifra inferior a la actual. Por su parte, el Hyundai HB20 costaba $22.700.000, equivalentes a 16,6 sueldos, mientras que el Fiat Cronos se comercializaba a $22.826.000 y demandaba 16,7 salarios, ambos casos por encima de los niveles necesarios hoy.

Dentro del segmento SUV, el Citroën Basalt tenía un precio de $23.520.000, equivalente a 17,2 salarios promedio, una relación más baja que la actual. En el caso del Chevrolet Tracker de entrada de gama, su valor era de $28.393.900, lo que representaba alrededor de 20,8 sueldos formales, también por debajo de los niveles de hoy.

La última publicación del índice indica que el sueldo promedio en marzo fue de $1.775.664,12.

Por otro lado, un Ford Territory versión SEL costaba $41.740.300 y demandaba el equivalente a 30,6 salarios promedio, una cifra superior a la necesaria actualmente para adquirir ese modelo.