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6 de abril de 2026 - 20:10
Jujuy.

Cuántos autos se vendieron en Jujuy en marzo de 2026: los datos

ACARA detalló la cantidad de autos que se vendieron en marzo en Jujuy y el resto del país y en los primeros tres meses del año.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cuántosautos se vendieron en Jujuy en marzo de 2026: los datos (Foto ilustrativa)

Cuántos autos se vendieron en Jujuy en marzo de 2026: los datos (Foto ilustrativa)

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), detalló en su habitual informe mensual, el número de autos patentados durante marzo de 2026, no solo en Jujuy sino también en el resto del país.

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En todo el territorio nacional fueron un total de 48.972 unidades, lo que significa un crecimiento del 1,2 por ciento interanual, ya que en marzo de 2025 se registraron 48.389 vehículos. Con respecto a febrero, el aumento es del 16,5 por ciento, ya que se registraron 42.027 unidades.

En tanto y de acuerdo al informe conocido en estas horas, en los tres meses acumulados del año se patentaron 157.455 vehículos, esto es un 3,1 por ciento menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 162.475 unidades.

Qué pasó en Jujuy con la venta de autos

Los autos patentados durante el tercer mes del año en Jujuy, fueron un total de 589, cifra que representa una baja de -10,4% interanual, debido a que en marzo del año anterior se registraron 657 vehículos. En relación a febrero, el aumento es del 6,5%, mes en el que se vendieron 553 vehículos.

Cuántos autos se vendieron en Jujuy en marzo de 2026: los datos (Foto ilustrativa)
Cuántos autos se vendieron en Jujuy en marzo de 2026: los datos (Foto ilustrativa)

Cuántos autos se vendieron en Jujuy en marzo de 2026: los datos (Foto ilustrativa)

En los tres meses acumulados del año en nuestra provincia, se patentaron un total de 1.998 vehículos, lo que representa un 1,7 por ciento menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 2.032 unidades.

El análisis del mercado

“Vemos como en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”, dijo el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Insistimos en que la financiación, por un lado, con tasas que sigan hacia abajo, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando. Desde la cadena de valor estamos trabajando en ello y mantenemos las previsiones de que el 2026 será con crecimiento”, completó Beato.

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