Venta de autos en el 2025: los números de Jujuy y el resto del país

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante diciembre de 2025 se patentaron 23.997 vehículos en todo el país , lo que marca un crecimiento interanual en la venta de autos del 10,3% frente a las 21.761 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

A la vez estos números marcan una caída del 32,3% respecto de noviembre , cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos. El mercado automotor cerró 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados , lo que implica una suba del 47,8% en comparación con 2024, año en el que se habían registrado 414.211 unidades .

En Jujuy durante diciembre se patentaron 270 unidades , lo que equivale a una suba interanual de 22,2% ante las 221 registradas en el mismo mes del 2024. Pero existe una caída del 26,6% respecto de los patentamientos de noviembre .

Durante el undécimo mes del 2025, se vendieron 368 vehículos. Las ventas en nuestra provincia durante el 2025 fueron de 7.475 unidades, es decir que hubo una suba de 51 % en referencia al año pasado cuando se patentaron 4.951.

Desde ACARA destacaron que hubo un buen primer semestre con un piso cercano a las 50.000 unidades mensuales. En la segunda mitad del año el mercado estuvo atravesado por el contexto electoral, movimientos económicos y cambiarios, y semanas de incertidumbre política.

Análisis de la venta de autos

“El cierre del año muestra un mercado que volvió a crecer en niveles que no veíamos desde 2018”, señaló el presidente de ACARA, Sebastián Beato, y agregó que uno de los factores clave fue la vuelta de la financiación en las concesionarias.

Marcó que otro punto destacado fue la ampliación de la oferta de modelos, con mayor competencia entre marcas tradicionales y nuevas automotrices que desembarcaron en el país, lo que derivó en descuentos y promociones.

“Es momento de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el Estado para potenciar un mercado que puede beneficiarse de una macroeconomía que empieza a mostrar signos concretos de recuperación”, concluyó Beato.

Con estos resultados, el sector automotor cierra un año clave y mira a 2026 con expectativas moderadamente optimistas, apoyadas en la financiación, la competencia entre marcas y una demanda que volvió a mostrar señales claras de reactivación.