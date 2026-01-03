sábado 03 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de enero de 2026 - 18:04
Mercado automotor.

Venta de autos en el 2025: los números de Jujuy y el resto del país

ACARA informe en detalle los números finales de la venta de autos durante el año 2025 en todo el país.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Venta de autos (Foto ilustrativa)

Venta de autos (Foto ilustrativa)

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante diciembre de 2025 se patentaron 23.997 vehículos en todo el país, lo que marca un crecimiento interanual en la venta de autos del 10,3% frente a las 21.761 unidades registradas en el mismo mes de 2024.

Lee además
Récord de venta de autos usados en abril (Foto ilustrativa)
Ranking.

La venta de autos usados aumentó en el país en el 2025: que pasa en Jujuy
Venta de autos usados.
Suba.

La venta de autos usados tuvo un semestre histórico: en qué posición quedó Jujuy

A la vez estos números marcan una caída del 32,3% respecto de noviembre, cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos. El mercado automotor cerró 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que implica una suba del 47,8% en comparación con 2024, año en el que se habían registrado 414.211 unidades.

Los números de Jujuy

En Jujuy durante diciembre se patentaron 270 unidades, lo que equivale a una suba interanual de 22,2% ante las 221 registradas en el mismo mes del 2024. Pero existe una caída del 26,6% respecto de los patentamientos de noviembre.

Venta de autos
Venta de autos (Foto ilustrativa)

Venta de autos (Foto ilustrativa)

Durante el undécimo mes del 2025, se vendieron 368 vehículos. Las ventas en nuestra provincia durante el 2025 fueron de 7.475 unidades, es decir que hubo una suba de 51 % en referencia al año pasado cuando se patentaron 4.951.

Desde ACARA destacaron que hubo un buen primer semestre con un piso cercano a las 50.000 unidades mensuales. En la segunda mitad del año el mercado estuvo atravesado por el contexto electoral, movimientos económicos y cambiarios, y semanas de incertidumbre política.

Análisis de la venta de autos

“El cierre del año muestra un mercado que volvió a crecer en niveles que no veíamos desde 2018”, señaló el presidente de ACARA, Sebastián Beato, y agregó que uno de los factores clave fue la vuelta de la financiación en las concesionarias.

Marcó que otro punto destacado fue la ampliación de la oferta de modelos, con mayor competencia entre marcas tradicionales y nuevas automotrices que desembarcaron en el país, lo que derivó en descuentos y promociones.

“Es momento de aprovechar esta buena inercia para ir por más, trabajando junto a las fábricas, el gremio y el Estado para potenciar un mercado que puede beneficiarse de una macroeconomía que empieza a mostrar signos concretos de recuperación”, concluyó Beato.

Con estos resultados, el sector automotor cierra un año clave y mira a 2026 con expectativas moderadamente optimistas, apoyadas en la financiación, la competencia entre marcas y una demanda que volvió a mostrar señales claras de reactivación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La venta de autos usados aumentó en el país en el 2025: que pasa en Jujuy

La venta de autos usados tuvo un semestre histórico: en qué posición quedó Jujuy

Creció la venta de autos usados en Jujuy en el 2025

Cómo fue la venta de autos en octubre en Jujuy y el resto del país

Un especialista alertó sobre los golpes de calor y cómo prevenirlos

Lo que se lee ahora
Lluvia en Jujuy
Precaución.

Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Lluvia en Jujuy
Precaución.

Jujuy bajo alerta por tormentas y granizo por tres días consecutivos

Nicolás Maduro.

ESTADOS UNIDOS CAPTURÓ A NICOLÁS MADURO

La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes video
Investigación.

La autopsia al joven que se prendió fuego en la comisaría de El Chingo será el lunes

La primera foto de Nicolás Maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

Salta: cayeron 17mm de agua en una hora.
Impactante.

Temporal en Salta: voladura de techos, calles inundadas y caída de granizo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel