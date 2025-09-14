domingo 14 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2025 - 08:58
Mercado.

Creció la venta de autos usados en Jujuy en el 2025

Según datos de la Cámara de Comercio Automotor, aumentó la venta de autos usados en Jujuy en el 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
La venta de autos usados (Foto ilustrativa)

La venta de autos usados (Foto ilustrativa)

Más allá que la venta en agosto bajó a nivel nacional, la comercialización de autos usados en lo que va del 2025 aumentó en algunas provincias, entre ellas Jujuy, según un informe de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

Lee además
Los nuevosrequisitos para la venta de autos usados (Foto ilustrativa)
Cambios.

Eliminaron un trámite clave para la venta de autos usados
Récord de venta de autos usados en abril (Foto ilustrativa)
Ranking.

La venta de autos usados aumentó en el país en el 2025: que pasa en Jujuy

En el período enero-agosto se vendieron 1.265.292 unidades en todo el país, un aumento del 15,08% con respecto a igual período de 2024 cuando se habían vendido 1.099.501 vehículos. El impulso lo dieron las provincias, entre ellas Jujuy.

El ranking lo encabeza Formosa (41,68%), seguido de Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%). En nuestra provincia se vendieron en ese periodo en el 2024 un total de 6.529 unidades, mientras este año ya se vendieron 8494.

Las ventas de autos usados en 2025

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, expresó que "tras meses con buenos volúmenes de venta de autos usados, agosto mostró una desaceleración con respecto a igual mes de 2024 y también comparado con julio".

"No así, en el total comercializado durante los primeros 8 meses del año, con un crecimiento importante del 15,08%", identificó el directivo. “El motor que viene empujando desde hace meses al sector sigue siendo el interior del país en detrimento del AMBA", subrayó Lamas.

“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”, dijo.

Autos usados
Autos usados.

Autos usados.

Remarcó que “la demanda sigue vigente y las agencias tienen un importante stock de autos en todo el país", y agregó que "además, los precios de los vehículos ya se han acomodado a la realidad del mercado”, completó.

Los números de agosto

En el octavo mes del año se comercializaron 167.525 vehículos usados, una caída de 5,05 por ciento respecto al mismo mes de 2024 (176.435 unidades). En la comparación con julio (179.363 unidades), se produjo un descenso de 6,60 por ciento, de acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

Provincias con mayor crecimiento de enero a agosto

  • Formosa: 41,68%
  • Neuquén: 36,15%
  • La Rioja: 31,16%
  • Catamarca: 30,36%
  • Jujuy: 30,10%
  • Salta: 27,96%
  • Santiago del Estero: 27,72%
  • Santa Cruz: 27,43%
  • Chaco: 27,14%
  • Chubut: 25,15%
  • Río Negro: 24,18%
  • Corrientes: 23,76%
  • Tucumán: 21,36%
  • Misiones: 18,32%
  • San Juan: 16,16%
  • La Pampa: 14,85%
  • Córdoba: 14,65%
  • San Luis: 14,06%
  • Tierra del Fuego: 13,70%
  • Pcia. Buenos Aires: 12,86%
  • Mendoza: 12,86%
  • Entre Ríos: 12,83%
  • Santa Fe: 12,67%
  • CABA: 8,50%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Eliminaron un trámite clave para la venta de autos usados

La venta de autos usados aumentó en el país en el 2025: que pasa en Jujuy

El misterioso camino de Jujuy donde los autos se mueven solos

Los autos con más de 25 años seguirán sin pagar el Impuesto Automotor: cómo acceder

FNE 2025: Hoy, elección de la Representante Capital con transmisión de Canal 4

Lo que se lee ahora
Candidatas Elección Representante Capital 2025. video
Jujuy.

FNE 2025: conocé a las candidatas para la Elección Capital

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente
Ex Gran Hermano 2022.

Thiago Medina lucha por su vida tras grave accidente

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta
Fe.

Multitudinaria peregrinación por el Señor y la Virgen del Milagro en Salta

Diputados convocó a una sesión especial
Congreso.

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por el Garrahan y las universidades

Cazzu es la artista mujer más escuchada del mundo.
Colaboración.

Cazzu haría un dueto que promete sorprender: ¿con quién sería?

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do
Alto nivel.

Más de 5 mil personas en Jujuy por el Campeonato Argentino de Taekwon-do

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel