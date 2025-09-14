Creció la venta de autos usados en Jujuy en el 2025

Más allá que la venta en agosto bajó a nivel nacional, la comercialización de autos usados en lo que va del 2025 aumentó en algunas provincias, entre ellas Jujuy, según un informe de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).
En el período enero-agosto se vendieron 1.265.292 unidades en todo el país, un aumento del 15,08% con respecto a igual período de 2024 cuando se habían vendido 1.099.501 vehículos. El impulso lo dieron las provincias, entre ellas Jujuy.
El ranking lo encabeza Formosa (41,68%), seguido de Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%). En nuestra provincia se vendieron en ese periodo en el 2024 un total de 6.529 unidades, mientras este año ya se vendieron 8494.
Las ventas de autos usados en 2025
Alejandro Lamas, secretario de la CCA, expresó que "tras meses con buenos volúmenes de venta de autos usados, agosto mostró una desaceleración con respecto a igual mes de 2024 y también comparado con julio".
"No así, en el total comercializado durante los primeros 8 meses del año, con un crecimiento importante del 15,08%", identificó el directivo. “El motor que viene empujando desde hace meses al sector sigue siendo el interior del país en detrimento del AMBA", subrayó Lamas.
“Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma”, dijo.
Remarcó que “la demanda sigue vigente y las agencias tienen un importante stock de autos en todo el país", y agregó que "además, los precios de los vehículos ya se han acomodado a la realidad del mercado”, completó.
Los números de agosto
En el octavo mes del año se comercializaron 167.525 vehículos usados, una caída de 5,05 por ciento respecto al mismo mes de 2024 (176.435 unidades). En la comparación con julio (179.363 unidades), se produjo un descenso de 6,60 por ciento, de acuerdo a un informe de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).
Provincias con mayor crecimiento de enero a agosto
- Formosa: 41,68%
- Neuquén: 36,15%
- La Rioja: 31,16%
- Catamarca: 30,36%
- Jujuy: 30,10%
- Salta: 27,96%
- Santiago del Estero: 27,72%
- Santa Cruz: 27,43%
- Chaco: 27,14%
- Chubut: 25,15%
- Río Negro: 24,18%
- Corrientes: 23,76%
- Tucumán: 21,36%
- Misiones: 18,32%
- San Juan: 16,16%
- La Pampa: 14,85%
- Córdoba: 14,65%
- San Luis: 14,06%
- Tierra del Fuego: 13,70%
- Pcia. Buenos Aires: 12,86%
- Mendoza: 12,86%
- Entre Ríos: 12,83%
- Santa Fe: 12,67%
- CABA: 8,50%
