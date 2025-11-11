martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 07:03
Mercado automotor.

Cómo fue la venta de autos en octubre en Jujuy y el resto del país

Según el informe de ACARA, la venta de autos en Jujuy y todo el país arroja números claros en el décimo mes de 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Venta de autos (Foto ilustrativa)

Venta de autos (Foto ilustrativa)

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la venta de autos cayó en Jujuy y en el resto del país en octubre con respecto a septiembre, donde se vendieron 56.240 unidades en todo el país, una baja del 7,6 por ciento.

A nivel nacional subió un 16,9 por ciento en comparación con octubre de 2024, con 51.982 unidades registradas. En el acumulado, durante los primeros diez meses se vendieron 552.484 vehículos, es decir un crecimiento del 55,1% con respecto a las 356.230 unidades de 2024.

Los números de la venta de autos en Jujuy

En el mes que pasó, en nuestra provincia se vendieron 542 unidades, menos que los 610 autos comercializados durante septiembre, es decir una baja de 11,1%, pero más que los 510 autos vendidos en el mismo mes del 2024, lo que da una suba de 6,3%.

Venta de autos en Jujuy (1).jpg
Venta de autos en Jujuy

Venta de autos en Jujuy

En el acumulado, durante los primeros diez meses del 2025, es decir de enero a octubre, se vendieron 6.830 vehículos, es decir un crecimiento del 60,2% con respecto a las 4.264 unidades comercializadas en ese mismo periodo del año que pasó.

“Hemos tenido mucho movimiento”

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó que "completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”.

“Durante esta última semana hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias”, y marco que tuvo influencia el resultado de las elecciones ya que “impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones”.

“La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos" completó Beato.

