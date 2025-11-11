Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Dos hombres perdieron la vida en la noche del jueves 6 de noviembre en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 5 , a la altura del paraje Campo Grande , en la localidad de La Quiaca . El hecho se produjo cerca de las 20 horas , cuando dos camionetas chocaron de frente después de que uno de los conductores intentara esquivar una motocicleta que circulaba sin luces .

Fuentes policiales confirmaron que la motociclista ya fue identificada . Se trata de una mujer de alrededor de 30 años , oriunda de Yavi , que conducía una motocicleta roja de 110 cc . Por el momento, no está detenida , aunque su situación procesal se encuentra bajo análisis.

La investigación se caratuló como Investigación Penal Preparatoria (IPP) y quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación . La Brigada de Investigaciones de La Quiaca trabaja para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y cuál fue el rol de la motociclista en el siniestro que terminó con dos víctimas fatales.

Accidente en La Quiaca Accidente fatal en La Quiaca

Choque frontal entre dos camionetas

Dos camionetas circulaban en sentidos opuestos por la Ruta Provincial N° 5 cuando una de ellas intentó esquivar la moto sin luces, lo que provocó una colisión frontal. El impacto fue tan fuerte que ambos conductores quedaron atrapados en el interior de los vehículos.

Personal del SAME acudió al lugar y constató que los dos hombres murieron en el acto. En tanto, los ocupantes que viajaban junto a ellos fueron trasladados al hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde permanecen internados en estado reservado.

La División Criminalística y la Seccional 17 realizaron las tareas de relevamiento y tomas fotográficas en el lugar del siniestro, mientras que la Brigada de Investigaciones analiza los testimonios y las pruebas recolectadas.

Los peritos trabajan sobre los informes técnicos y las huellas de los rodados para establecer el recorrido de la motocicleta y el momento exacto en que se produjo la maniobra que derivó en el choque.