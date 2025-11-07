Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Accidente en La Quiaca

En la noche del jueves, dos hombres murieron en la Ruta Provincial N° 5, en La Quiaca, luego de un choque frontal mientras ambos conducían sus camionetas. Fuentes policiales confirmaron que el hecho se produjo debido a que uno de los vehículos intentó esquivar a una motocicleta que circulaba sin luces.

Detalles del siniestro fatal en La Quiaca: qué pasó Según los primeros datos policiales, alrededor de las 20 del jueves 6 de noviembre, dos camionetas circulaban por la Ruta Provincial N° 5, a la altura del paraje Campo Grande, en la localidad de La Quiaca. El impacto entre los rodados fue frontal, mientras transitaban en sentido contrario, luego de que una de las camionetas intentara esquivar a una motocicleta que circulaba sin luces.

Accidente en La Quiaca Accidente fatal en La Quiaca Producto del siniestro, ambos choferes quedaron aprisionados en el interior de los vehículos y fallecieron posteriormente en el lugar. Los ocupantes que también viajaban en los rodados fueron auxiliados por el SAME y luego trasladados al hospital local. Actualmente, los heridos continúan internados en estado reservado.

