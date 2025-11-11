Llega Jujuy Corre 2025: todo lo que tenés que saber sobre la fiesta del running

El próximo domingo 16 de noviembre, San Salvador de Jujuy vivirá una nueva edición de Jujuy Corre 2025 , una de las competencias más esperadas del calendario deportivo provincial. La largada y llegada estarán ubicadas en Ciudad Cultural , punto central del evento que recorrerá los sitios más representativos de la capital jujeña. La carrera contará con circuitos de 21K, 10K, 5K y 1K inclusivo , pensados para todas las edades y niveles.

Convenio. La campaña contra el bullying "No más bardo" se suma a Jujuy Corre

Jujuy Corre 2025 invita a participar a corredores experimentados, aficionados y familias que buscan disfrutar del deporte en un entorno urbano. Cada categoría ofrecerá un recorrido adaptado al nivel de exigencia, con el objetivo de fomentar la participación y la vida activa.

El circuito atravesará puntos icónicos de la ciudad como la Casa de Gobierno , el Cabildo , la Plaza Belgrano , el Parque Xibi Xibi y la Ciudad de las Artes , en una propuesta que combina deporte, historia y paisajes urbanos.

Para inscribirse a la carrera ingresá a la página de URKU a través del siguiente ENLACE .

Ciudad Cultural, el epicentro del evento

La Ciudad Cultural será nuevamente el epicentro del evento deportivo. Desde allí partirán los distintos grupos de corredores, en una jornada que promete movimiento, color y entusiasmo.

Las acreditaciones y la entrega de kits se realizarán el sábado 15 de noviembre, en un punto de encuentro que se confirmará en los próximos días. Allí, los participantes podrán retirar su número, recibir información sobre el circuito y prepararse para la largada.

El evento tiene como fin promover el deporte y el sentido de pertenencia local. Al recorrer los lugares más representativos de la capital, los participantes podrán redescubrir la ciudad desde otra perspectiva.

La combinación de deporte, patrimonio y convivencia convierte a Jujuy Corre en una experiencia que trasciende la competencia, reuniendo a la comunidad en torno al movimiento y la salud.

Guillermo Lobo estará en la maratón y transmitirá para TN

Además llegará a la provincia el periodista jujeño Guillermo Lobo, que trabaja en TN desde hace varios años y realizará salidas para todo el país con una cobertura especial, tal como lo hizo en las otras ediciones.

Por último, Mariel Sadir, Directora del Área de Inclusión de la Municipalidad, también formará parte de esta edición junto a la categoría participativa de los 2k: “La idea es que todos puedan asistir, adultos mayores, niños, no solamente personas con discapacidad. Estamos muy felices ya que consideramos que el deporte conecta con todos y salva vidas”.