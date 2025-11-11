Cuándo pagan el voucher educativo noviembre 2025

Vouchers educativos de noviembre 2025: requisitos y quiénes no pueden acceder este mes.

En noviembre , únicamente podrán recibir los vouchers educativos aquellos alumnos y hogares que hayan completado correctamente todas las condiciones establecidas por el programa y cuenten con la autorización oficial del Estado . Este subsidio, que se dará en los próximos días, cubre hasta la mitad del valor de la cuota mensual en instituciones privadas con apoyo estatal.

Cabe destacar que los importes ofrecidos por el Estado siempre dependen del distrito y del nivel de enseñanza al cuál se este asistiendo.

Para percibir el beneficio durante este mes , es necesario reunir los siguientes requisitos:

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.

Existen dos métodos disponibles para verificar si el subsidio fue otorgado durante el mes de noviembre:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave, y revisar la sección “Mis cobros” .

con CUIL y clave, y revisar la sección . Acceder a Mi Argentina y consultar el estado de la solicitud.

Los vouchers educativos cubren hasta el 50% de la cuota de los colegios privados subvencionadas.

Cuánto se paga por los vouchers educativos en noviembre 2025

La ayuda económica alcanza hasta la mitad del costo de la matrícula en instituciones educativas privadas que reciben apoyo financiero del Estado. A continuación, se detallan algunos casos correspondientes a la provincia de Buenos Aires:

Colegios con 80% de subvención: Secundario: hasta el 50% de $51.960 Primario: hasta el 50% de $45.890

Colegios con 100% de subvención: Secundario: hasta el 50% de $27.430 Primario: hasta el 50% de $24.880



Quiénes no pueden acceder a los vouchers educativos en noviembre

Durante este mes, no podrán acceder al programa aquellas personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:

Fallecimiento del estudiante beneficiario.

Renuncia del adulto responsable.

Cambios en las condiciones iniciales que permitieron la aprobación.

El estudiante deja de ser alumno regular.

Incumplimiento de las normas o entrega de documentación falsa.

Ingresos familiares superiores a 7 salarios mínimos, equivalentes a $2.224.600 en noviembre.

¿Qué son los vouchers educativos?

Los vouchers educativos funcionan como una asistencia económica otorgada directamente a las familias, no a las instituciones. Su finalidad es reducir el impacto del pago de las cuotas en escuelas privadas que reciben al menos un 75% de apoyo estatal, donde, si bien los aranceles son más bajos, siguen representando un gasto significativo para los sectores medios y de menores recursos.

Se trata de un apoyo transitorio, diseñado para acompañar el desarrollo del ciclo lectivo en curso. La Secretaría de Educación de la Nación es el organismo encargado de su administración y fiscalización, tareas que lleva adelante mediante una plataforma digital oficial.