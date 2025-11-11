martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 10:14
Economía.

Cuándo pagan el voucher educativo noviembre 2025

Solo recibirán los vouchers educativos quienes reúnan la totalidad de las condiciones establecidas por el plan; el resto quedará excluido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En noviembre, únicamente podrán recibir los vouchers educativos aquellos alumnos y hogares que hayan completado correctamente todas las condiciones establecidas por el programa y cuenten con la autorización oficial del Estado. Este subsidio, que se dará en los próximos días, cubre hasta la mitad del valor de la cuota mensual en instituciones privadas con apoyo estatal.

Lee además
Quiénes reciben $40.000 extra este mes.
Economía.

Quiénes reciben los mini bonos de hasta $40.000 de ANSES en noviembre 2025
ANSES pagará en diciembre el medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC).
Economía.

ANSES: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo diciembre 2025?

Cabe destacar que los importes ofrecidos por el Estado siempre dependen del distrito y del nivel de enseñanza al cuál se este asistiendo.

Los vouchers educativos son sumas de dinero que cubren parte de las cuotas escolares.

Condiciones para acceder a los vouchers educativos en noviembre de 2025

Para percibir el beneficio durante este mes, es necesario reunir los siguientes requisitos:

  • Edad: estudiantes de hasta 18 años.
  • Tipo de institución: estar inscripto en una escuela privada con al menos 75% de subsidio estatal.
  • Ingresos familiares: no superar los 7 salarios mínimos.
  • Condición escolar: el alumno debe ser regular al momento de la solicitud.
  • Responsable adulto: la persona a cargo debe estar registrada en Mi Argentina.
Vouchers educativos 2025.

Cómo verificar si cobrás el voucher este mes

Existen dos métodos disponibles para verificar si el subsidio fue otorgado durante el mes de noviembre:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave, y revisar la sección “Mis cobros”.
  • Acceder a Mi Argentina y consultar el estado de la solicitud.
Los vouchers educativos cubren hasta el 50% de la cuota de los colegios privados subvencionadas.

Cuánto se paga por los vouchers educativos en noviembre 2025

La ayuda económica alcanza hasta la mitad del costo de la matrícula en instituciones educativas privadas que reciben apoyo financiero del Estado. A continuación, se detallan algunos casos correspondientes a la provincia de Buenos Aires:

  • Colegios con 80% de subvención:

    • Secundario: hasta el 50% de $51.960

    • Primario: hasta el 50% de $45.890

  • Colegios con 100% de subvención:

    • Secundario: hasta el 50% de $27.430

    • Primario: hasta el 50% de $24.880

vouchers educativos.jpg

Quiénes no pueden acceder a los vouchers educativos en noviembre

Durante este mes, no podrán acceder al programa aquellas personas que presenten alguna de las siguientes condiciones:

  • Fallecimiento del estudiante beneficiario.
  • Renuncia del adulto responsable.
  • Cambios en las condiciones iniciales que permitieron la aprobación.
  • El estudiante deja de ser alumno regular.
  • Incumplimiento de las normas o entrega de documentación falsa.
  • Ingresos familiares superiores a 7 salarios mínimos, equivalentes a $2.224.600 en noviembre.
Vouchers educativos (Foto ilustrativa)
¿Qué son los vouchers educativos?

Los vouchers educativos funcionan como una asistencia económica otorgada directamente a las familias, no a las instituciones. Su finalidad es reducir el impacto del pago de las cuotas en escuelas privadas que reciben al menos un 75% de apoyo estatal, donde, si bien los aranceles son más bajos, siguen representando un gasto significativo para los sectores medios y de menores recursos.

Se trata de un apoyo transitorio, diseñado para acompañar el desarrollo del ciclo lectivo en curso. La Secretaría de Educación de la Nación es el organismo encargado de su administración y fiscalización, tareas que lleva adelante mediante una plataforma digital oficial.

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel