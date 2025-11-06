ANSES: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo diciembre 2025?

Diciembre trae buenas noticias para millones de jubilados y pensionados: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) , también conocido como medio aguinaldo , junto con los haberes correspondientes al último mes del año.

Economía. ANSES: ¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

Como cada fin de año, este beneficio se activa, ofreciendo un alivio financiero importante para quienes dependen de ingresos fijos, especialmente en un contexto de inflación persistente . No obstante, no todos los beneficiarios del sistema recibirán el aguinaldo , ya que está destinado únicamente a quienes perciben haberes jubilatorios o pensiones contributivas .

Según confirmaron desde ANSES, el medio aguinaldo de diciembre 2025 será percibido por los siguientes grupos:

Estos tres colectivos percibirán, junto con el haber mensual de diciembre , el medio aguinaldo y, cuando corresponda, el bono extraordinario de $70.000 , que sigue vigente como apoyo a los ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Diciembre llega con una buena noticia para millones de jubilados y pensionados.

Desde ANSES destacaron que este pago complementario tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados y fortalecer la economía doméstica durante un mes de mayor presión por gastos de consumo.

Qué es el aguinaldo y cómo se calcula

El aguinaldo, formalmente conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), corresponde al 50% del mayor ingreso mensual registrado durante el semestre. Para jubilados y pensionados, este cálculo se realiza considerando el haber más elevado recibido entre julio y diciembre de 2025.

Si un jubilado cobró un máximo de $300.000 durante el semestre, su aguinaldo será de $150.000 .

durante el semestre, su aguinaldo será de . Si además le corresponde el bono de refuerzo, ese monto se suma en el mismo depósito junto al haber mensual de diciembre.

La fórmula general es simple: SAC = (Mejor haber del semestre) dividido 2

Como cada cierre de año, el organismo previsional activa este beneficio que representa un respiro económico clave para quienes dependen de ingresos fijos.

Para aquellos que no hayan cumplido los seis meses completos del semestre —por ejemplo, quienes iniciaron su jubilación en agosto o septiembre—, el SAC se abonará de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado o cobrado.

Fechas de pago del aguinaldo de ANSES en diciembre

El cronograma de pagos de ANSES destinado a jubilados y pensionados arranca el miércoles 10 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta finales de mes, siguiendo la terminación del DNI y el importe del haber correspondiente.

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 29 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 30 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 31 de diciembre

Así, todos los jubilados y pensionados que tengan derecho al aguinaldo percibirán antes de que termine el año el haber mensual, el Sueldo Anual Complementario y, en su caso, el bono adicional, todo en un único depósito, siguiendo las fechas establecidas en el cronograma oficial.

No todos los beneficiarios del sistema cobrarán el aguinaldo.

Cuál será el monto del aguinaldo en diciembre 2025

El valor definitivo del SAC se determinará según el último ajuste de haberes del año, que se aplicará con la actualización de los ingresos correspondiente a diciembre.

El aumento, al igual que desde 2024, se determina tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. En otras palabras, los haberes previsionales se ajustan mes a mes según la inflación, por lo que el monto definitivo del aguinaldo se sabrá una vez que se difunda el dato de precios correspondiente a octubre.

Sin embargo, considerando los incrementos acumulados durante el año y el refuerzo vigente, se proyecta que el haber mínimo alcance aproximadamente los $340.000, lo que implicaría un Sueldo Anual Complementario cercano a los $170.000 para quienes cobran la jubilación mínima.

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre 2025.

Por su parte, los beneficiarios con ingresos superiores percibirán el 50% de la mayor remuneración del semestre, sin límite, tal como establece la Ley 26.417.

Por qué algunos beneficiarios de ANSES no cobran aguinaldo

Un aspecto que suele generar dudas al cierre del año es quiénes no acceden al aguinaldo. La ANSES precisó que el Sueldo Anual Complementario se aplica únicamente a jubilaciones, pensiones y salarios, quedando fuera de este beneficio las asignaciones sociales y los planes de asistencia.

Por ello, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), la Tarjeta Alimentar, el programa Progresar y otras prestaciones equivalentes no reciben aguinaldo, ya que estas ayudas constituyen transferencias sociales no contributivas y no remuneraciones.

Como cada cierre de año, el organismo previsional activa este beneficio que representa un respiro económico clave para quienes dependen de ingresos fijos.

En estas situaciones, el Estado suele otorgar bonos extraordinarios o refuerzos especiales para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables, aunque no se consideran aguinaldos en términos legales.