miércoles 05 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2025 - 17:21
Educación.

ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

La ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025 a estudiantes y beneficiarios de la AUH, con los mismos requisitos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en noviembre de 2025 otorgará un pago extraordinario a ciertos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), vinculado al programa Becas Progresar. Este programa está diseñado para impulsar la continuidad educativa y la capacitación profesional de miles de jóvenes.

Lee además
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.
Economía.

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios
Conocé el monto de la AUH que se percibirá desde el mes que viene.  
Economía.

ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Se abona a través de ANSES. Sin embargo, no forma parte del sistema de ajuste mensual por movilidad ni se actualiza conforme a la inflación reportada por el INDEC, por lo que su monto se mantiene sin cambios desde principios de año.

becas progresar.jpg

ANSES: Qué son las Becas Progresar

Las Becas Progresar constituyen una iniciativa educativa del Estado nacional que proporciona respaldo financiero a quienes cursan niveles educativos obligatorios, educación superior o programas de formación profesional. Su finalidad es promover la equidad educativa y disminuir la deserción escolar y universitaria entre los sectores con mayores dificultades económicas.

Este beneficio está destinado a jóvenes y adultos que estudian en instituciones públicas o participan en programas de capacitación laboral reconocidos por el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Aunque ANSES todavía no difundió el cronograma oficial de pagos, habitualmente acredita las Becas Progresar durante la segunda semana de cada mes, por lo que el depósito correspondiente a noviembre se estima entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025.

Becas Progresar - ANSES
Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Los importes se transfieren a la cuenta bancaria o medio de cobro habitual del beneficiario, pudiendo combinarse con otras prestaciones sociales compatibles, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Complemento Leche.

ANSES: ¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar?

El Ministerio de Capital Humano anunció que el valor de las Becas Progresar permanecerá sin cambios durante el mes de noviembre, lo que implica que los jóvenes beneficiarios recibirán un total de $35.000 brutos mensuales.

De ese monto, ANSES abona de forma inmediata el 80% ($28.000 netos), mientras que el 20% restante se acumula y se entrega al concluir el año lectivo, una vez que el estudiante presente la documentación académica que confirme su regularidad en el curso.

becas progresar.jpg

Requisitos para cobrar el Progresar de ANSES

El programa se divide en tres líneas principales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo, cada una con requisitos específicos.

Progresar Obligatorio

  • Ser ciudadano argentino por nacimiento o por opción, o bien extranjero con residencia legal mínima de 2 años y poseer DNI vigente.
  • Tener una edad comprendida entre 16 y 24 años al momento de cerrar la inscripción.
  • Que los ingresos totales del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Estar registrado como estudiante regular en una institución educativa oficial o reconocida por las autoridades.
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en proceso, de acuerdo con la edad del beneficiario.
  • Participar activamente en las actividades complementarias que indique el programa como parte de los requisitos.
El objetivo de las Becas Progresar es acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria.

Progresar Superior

  • Ser ciudadano argentino por nacimiento o por naturalización, o extranjero con residencia legal mínima de 5 años y contar con DNI vigente.
  • Tener entre 17 y 24 años para quienes ingresan por primera vez y hasta 30 años para alumnos avanzados.
  • Estudiantes de enfermería: no se establece límite de edad.
  • Que los ingresos del grupo familiar no excedan tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes.
  • Estar inscripto en universidades nacionales o provinciales, así como en institutos universitarios o de formación técnica y docente de gestión estatal.
  • Cumplir con los criterios académicos establecidos por el Reglamento Progresar y con el esquema de vacunación correspondiente a la edad.
Para tener en cuenta
De cuánto es el aumento de las Becas Progresar: los detalles.

De cuánto es el aumento de las Becas Progresar: los detalles.

Progresar Trabajo

  • Ser ciudadano argentino por nacimiento o por naturalización, o extranjero con residencia legal en el país de al menos 2 años y contar con DNI vigente.
  • Tener entre 18 y 24 años, con extensión hasta 35 años para quienes no poseen empleo formal registrado.
  • Que los ingresos personales y del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
  • Estar cursando una formación profesional o un trayecto educativo reconocido por el INET, que además sea considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

ANSES: ¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

Se le prohibió a Cristina Kirchner volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Lo que se lee ahora
una avioneta narco se estrello en salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Gobierno subastará viviendas del Procrear sin uso.
Política.

Se hará una subasta de las viviendas del Procrear sin uso: ¿Cómo participar en el remate online?

Llevaba300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile
Operativo.

Llevaba 300 kilos de hojas de coca de Palpalá a Chile, pero fue detenido

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos video
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre
ANSES.

El Gobierno Nacional oficializó el aumento de 2,08% para jubilados y pensionados a partir de noviembre

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel