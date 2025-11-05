ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó que en noviembre de 2025 otorgará un pago extraordinario a ciertos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , vinculado al programa Becas Progresar . Este programa está diseñado para impulsar la continuidad educativa y la capacitación profesional de miles de jóvenes.

Economía. ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Se abona a través de ANSES. Sin embargo, no forma parte del sistema de ajuste mensual por movilidad ni se actualiza conforme a la inflación reportada por el INDEC , por lo que su monto se mantiene sin cambios desde principios de año .

Las Becas Progresar constituyen una iniciativa educativa del Estado nacional que proporciona respaldo financiero a quienes cursan niveles educativos obligatorios, educación superior o programas de formación profesional . Su finalidad es promover la equidad educativa y disminuir la deserción escolar y universitaria entre los sectores con mayores dificultades económicas.

Este beneficio está destinado a jóvenes y adultos que estudian en instituciones públicas o participan en programas de capacitación laboral reconocidos por el Ministerio de Capital Humano y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) .

Aunque ANSES todavía no difundió el cronograma oficial de pagos, habitualmente acredita las Becas Progresar durante la segunda semana de cada mes, por lo que el depósito correspondiente a noviembre se estima entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025.

Becas Progresar - ANSES Becas Progresar de ANSES: quiénes cobran esta semana

Los importes se transfieren a la cuenta bancaria o medio de cobro habitual del beneficiario, pudiendo combinarse con otras prestaciones sociales compatibles, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Complemento Leche.

ANSES: ¿Cuánto se cobra por las Becas Progresar?

El Ministerio de Capital Humano anunció que el valor de las Becas Progresar permanecerá sin cambios durante el mes de noviembre, lo que implica que los jóvenes beneficiarios recibirán un total de $35.000 brutos mensuales.

De ese monto, ANSES abona de forma inmediata el 80% ($28.000 netos), mientras que el 20% restante se acumula y se entrega al concluir el año lectivo, una vez que el estudiante presente la documentación académica que confirme su regularidad en el curso.

becas progresar.jpg

Requisitos para cobrar el Progresar de ANSES

El programa se divide en tres líneas principales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo, cada una con requisitos específicos.

Progresar Obligatorio

Ser ciudadano argentino por nacimiento o por opción, o bien extranjero con residencia legal mínima de 2 años y poseer DNI vigente .

y poseer . Tener una edad comprendida entre 16 y 24 años al momento de cerrar la inscripción .

al momento de . Que los ingresos totales del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

no superen . Estar registrado como estudiante regular en una institución educativa oficial o reconocida por las autoridades.

en una institución educativa por las autoridades. Contar con el esquema de vacunación completo o en proceso , de acuerdo con la edad del beneficiario.

, de acuerdo con la edad del beneficiario. Participar activamente en las actividades complementarias que indique el programa como parte de los requisitos.

El objetivo de las Becas Progresar es acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria.

Progresar Superior

Ser ciudadano argentino por nacimiento o por naturalización, o extranjero con residencia legal mínima de 5 años y contar con DNI vigente .

por nacimiento o por naturalización, o con y contar con . Tener entre 17 y 24 años para quienes ingresan por primera vez y hasta 30 años para alumnos avanzados.

para quienes ingresan por primera vez y hasta para alumnos avanzados. Estudiantes de enfermería : no se establece límite de edad.

: no se establece límite de edad. Que los ingresos del grupo familiar no excedan tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

no excedan . Haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes.

sin materias pendientes. Estar inscripto en universidades nacionales o provinciales , así como en institutos universitarios o de formación técnica y docente de gestión estatal .

, así como en . Cumplir con los criterios académicos establecidos por el Reglamento Progresar y con el esquema de vacunación correspondiente a la edad.

Para tener en cuenta De cuánto es el aumento de las Becas Progresar: los detalles.

Progresar Trabajo