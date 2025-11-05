ANSES: ¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre?

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en noviembre de 2025.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará un aumento en noviembre de 2025 , acompañado por una actualización de la Tarjeta Alimentar , uno de los apoyos económicos más relevantes que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) otorga a familias con hijos menores de edad.

Economía. ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Este beneficio, que busca garantizar el acceso a productos básicos, se acredita todos los meses en la misma cuenta donde se deposita la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE) .

El ajuste de los montos responde al esquema de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024 , que establece actualizaciones automáticas según la inflación del INDEC . En este contexto, noviembre llega con un incremento del 2,08% tanto en la AUH como en las prestaciones complementarias.

La Tarjeta Alimentar conserva su modalidad de acreditación automática , por lo que no requiere gestión previa ni renovación del beneficio . Los fondos se acreditan en la misma fecha de pago de la asignación principal y pueden destinarse únicamente a la compra de alimentos, bebidas no alcohólicas y productos esenciales en supermercados, autoservicios y comercios habilitados .

Los requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentar.

ANSES: el monto de la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2025

Este programa está destinado a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE), además de madres con siete o más hijos que cobran pensiones no contributivas.

Los valores actualizados para noviembre de 2025 se establecen de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo: $ 52.250

Familias con 2 hijos: $ 81.936

Familias con 3 o más hijos: $ 108.062

Los montos se depositan de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, pueden complementarse con otros planes sociales, como el Plan 1.000 Días, que incluye el Complemento Leche, o con los descuentos del programa Beneficios ANSeS, disponibles en supermercados y farmacias adheridas.

Todo lo que hay que saber de la Tarjeta Alimentar 2025.

En promedio, una familia con tres hijos puede alcanzar un ingreso mensual total superior a $193.000, al sumar la AUH, la Tarjeta Alimentar y los refuerzos automáticos.

AUH: aumentos previstos para noviembre de 2025

Durante noviembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo tendrá una suba del 2,08%, elevando el monto total a $119.691 por cada hijo. De ese valor, se acreditará el 80% ($95.752,80) de manera mensual, mientras que el 20% restante permanecerá retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud correspondientes.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto total se eleva a $389.732, de los cuales se acreditan $311.785,60 cada mes de forma efectiva.

Para quienes residen en la Zona Austral —que abarca provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y otras áreas patagónicas— los valores aumentan debido al adicional por zona desfavorable, alcanzando $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad.

tarjeta alimentar.jpg

Asimismo, las Asignaciones por Embarazo (AUE) y las Asignaciones por Prenatal y Maternidad se ajustan en el mismo porcentaje, conservando la equivalencia con la AUH.

AUH: nuevos montos de las asignaciones familiares en noviembre de 2025

El incremento del 2,08% también se aplica a las asignaciones familiares incluidas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los valores actualizados informados por la ANSES son los siguientes:

Asignación Familiar por Hijo: $ 58.631

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $ 190.902

Asignación por Embarazo (AUE): $ 95.752,80

Asignación por Prenatal y Maternidad: $ 95.752,80

tarjeta alimentar.jpg

Todas las prestaciones se depositan automáticamente conforme al cronograma de pagos de noviembre, que se extiende del 10 al 20 del mes, de acuerdo con la terminación del número de DNI de cada beneficiario.