ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Conocé el monto de la AUH que se percibirá desde el mes que viene.

En noviembre de 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un pago de $119.713,83 por cada hijo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De este total, el 80% se abona mensualmente, mientras que el 20% restante se retiene para ser entregado de forma anual.

Todo esto tiene lugar siempre que se haya presentado la libreta que certifica los controles de salud y la asistencia escolar correspondientes. Este monto actualizado representa un aumento del 2,1%, alineado con el índice de inflación de septiembre publicado por el INDEC.

AUH Mi ANSES: De cuánto es la AUH en agosto 2025. Cuánto cobro por la AUH ANSES y otras asignaciones en noviembre de 2025 Las asignaciones de ANSES quedarán desde noviembre de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83

$119.713,83 Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83

$119.713,83 Asignación por hijo (SUAF): $59.862,25para el primer tramo de ingresos La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la prestación social más extendida del país. Requisitos para cobrar la AUH en mayo de 2025. Cómo saber si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre de 2025 Seguí estos pasos para consultar si te corresponde el pago:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y clave de la Seguridad Social.

con tu y clave de la Seguridad Social. Seleccioná la opción “Consultar” .

. El sistema te mostrará si tenés un pago programado. Asignación Universal por Hijo ANSES actualizó las asignaciones. Requisitos para cobrar la AUH ANSES en noviembre de 2025 Para el adulto responsable (madre, padre o tutor): Ser argentino o contar con al menos dos años de residencia legal si es extranjero o naturalizado.

si es extranjero o naturalizado. Pertenecer a alguno de los siguientes grupos: personas sin trabajo registrado, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales. ANSES ANSES anunció beneficios en sus prestaciones Para los menores a cargo: Tener menos de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).

(sin límite de edad en caso de discapacidad). Estar soltero/a.

