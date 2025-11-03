ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Conocé el monto de la AUH que se percibirá desde el mes que viene.
En noviembre de 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un pago de $119.713,83 por cada hijo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De este total, el 80% se abona mensualmente, mientras que el 20% restante se retiene para ser entregado de forma anual.
Todo esto tiene lugar siempre que se haya presentado la libreta que certifica los controles de salud y la asistencia escolar correspondientes. Este monto actualizado representa un aumento del 2,1%, alineado con el índice de inflación de septiembre publicado por el INDEC.
Cuánto cobro por la AUH ANSES y otras asignaciones en noviembre de 2025
Las asignaciones de ANSES quedarán desde noviembre de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83
Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83
Asignación por hijo (SUAF): $59.862,25para el primer tramo de ingresos
Cómo saber si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre de 2025
Seguí estos pasos para consultar si te corresponde el pago:
Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y clave de la Seguridad Social.
Seleccioná la opción “Consultar”.
El sistema te mostrará si tenés un pago programado.
Requisitos para cobrar la AUH ANSES en noviembre de 2025
Para el adulto responsable (madre, padre o tutor):
Ser argentino o contar con al menos dos años de residencia legal si es extranjero o naturalizado.
Pertenecer a alguno de los siguientes grupos: personas sin trabajo registrado, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales.
Para los menores a cargo:
Tener menos de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).