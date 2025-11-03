lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 11:10
ANSES: cuánto se cobrará la AUH en noviembre de 2025

Comenzará a cobrarse a partir del próximo mes. El monto actualizado representa un aumento del 2,1%, alineado con el índice de inflación de septiembre.

En noviembre de 2025, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un pago de $119.713,83 por cada hijo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De este total, el 80% se abona mensualmente, mientras que el 20% restante se retiene para ser entregado de forma anual.

Todo esto tiene lugar siempre que se haya presentado la libreta que certifica los controles de salud y la asistencia escolar correspondientes. Este monto actualizado representa un aumento del 2,1%, alineado con el índice de inflación de septiembre publicado por el INDEC.

Cuánto cobro por la AUH ANSES y otras asignaciones en noviembre de 2025

Las asignaciones de ANSES quedarán desde noviembre de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.713,83
  • Asignación Universal por Embarazo (AUE): $119.713,83
  • Asignación por hijo (SUAF): $59.862,25para el primer tramo de ingresos
Cómo saber si cobrás AUH y Tarjeta Alimentar ANSES en noviembre de 2025

Seguí estos pasos para consultar si te corresponde el pago:

  • Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y clave de la Seguridad Social.
  • Seleccioná la opción “Consultar”.
  • El sistema te mostrará si tenés un pago programado.
Requisitos para cobrar la AUH ANSES en noviembre de 2025

Para el adulto responsable (madre, padre o tutor):

  • Ser argentino o contar con al menos dos años de residencia legal si es extranjero o naturalizado.
  • Pertenecer a alguno de los siguientes grupos: personas sin trabajo registrado, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales.
Para los menores a cargo:

  • Tener menos de 18 años (sin límite de edad en caso de discapacidad).
  • Estar soltero/a.

