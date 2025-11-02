ANSES: calendario de pagos para jubilados en noviembre

Se conoció el cronograma de pagos para jubilados de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario oficial de pagos para noviembre 2025, que incluye a jubilados, pensionados, titulares de la AUH y otras prestaciones. Este mes, el cronograma presenta modificaciones por los feriados del 21 y 24 de noviembre, afectando la distribución de las fechas de cobro.

Según la Resolución 1091/2024, los primeros pagos serán para jubilados y pensionados con haberes mínimos, junto con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los que perciben montos superiores cobrarán en la segunda mitad del mes.

Los haberes previsionales tendrán un aumento del 2,1% basado en el último informe de inflación del INDEC, conforme al esquema vigente de movilidad mensual. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo; para montos superiores, el bono es proporcional, sin superar un total de $403.150,65. Este refuerzo también incluye a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Para evitar interrupciones, ANSES reordenó las fechas agrupando pagos según DNI y asegurando que todos los beneficiarios cobren durante noviembre.

Fechas de cobro: jubilados y pensionados con haber mínimo

Terminación del DNI

0 cobran el 10 de noviembre

cobran el 10 de noviembre 1 cobran el 11 de noviembre

cobran el 11 de noviembre 2 cobran el 12 de noviembre

cobran el 12 de noviembre 3 cobran el 13 de noviembre

cobran el 13 de noviembre 4 cobran el 14 de noviembre

cobran el 14 de noviembre 5 cobran el 17 de noviembre

cobran el 17 de noviembre 6 cobran el 18 de noviembre

cobran el 18 de noviembre 7 cobran el 19 de noviembre

cobran el 19 de noviembre 8 cobran el 20 de noviembre

cobran el 20 de noviembre 9 cobran el 20 de noviembre

Estos beneficiarios percibirán el haber mensual junto con el bono extraordinario y, en algunos casos, los complementos asociados a programas sociales compatibles.

Fechas de cobro: jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Terminación del DNI

0 y 1 cobran el 21 de noviembre

2 y 3 cobran el 25 de noviembre

4 y 5 cobran el 26 de noviembre

6 y 7 cobran el 27 de noviembre

8 y 9 cobran el 28 de noviembre

En este grupo se concentran los jubilados con haberes medios y altos, quienes también reciben los aumentos mensuales correspondientes, aunque sin variaciones en los bonos adicionales.

Pensiones No Contributivas (PNC): calendario de pago

Terminación del DNI

0 y 1 cobran el 10 de noviembre

2 y 3 cobran el 11 de noviembre

4 y 5 cobran el 12 de noviembre

6 y 7 cobran el 13 de noviembre

8 y 9 cobran el 14 de noviembre

Las PNC incluyen las pensiones por invalidez, vejez y aquellas destinadas a madres de siete hijos o más. Todas ellas percibirán el mismo esquema de aumento y el bono de $70.000 establecido por el Gobierno nacional.

Montos actualizados de jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $403.150,65 (haber + bono).

PUAM: $336.520,52 (haber + bono).

PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 (haber + bono).

PNC madre de siete hijos: $403.150,65 (haber + bono).

El bono extraordinario no sufrirá modificaciones durante noviembre, ya que mantiene el mismo valor desde marzo de 2024.