ANSES: la buena noticia para los beneficiarios de la AUH en noviembre 2025

La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) administrada por ANSES se incrementará en noviembre un 2,08% , siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Este ajuste se enmarca dentro del sistema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024 , que actualiza los montos de las prestaciones conforme a la inflación.

Con esta suba, las familias beneficiarias de la AUH verán reflejado el aumento en sus pagos y, de manera automática, recibirán también los beneficios asociados de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días , sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Tras la reciente actualización, la AUH alcanzará un valor de $119.691 por hijo , aunque los beneficiarios recibirán $95.752,80 , ya que ANSES retiene el 20% restante para abonar al presentar la Libreta anual.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad , el monto total será de $389.732 , con un pago inmediato de $311.785,60 . Para los hogares ubicados en la Zona Austral , los importes se elevan a $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad , considerando el adicional por región desfavorable .

Qué extras se suman en noviembre

Junto con la suba de la AUH, los beneficiarios percibirán de manera automática los siguientes refuerzos:

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 cuando se tienen tres o más menores a cargo.

por un hijo, por dos, y cuando se tienen tres o más menores a cargo. Complemento Leche: $45.142 para cada niño de hasta tres años.

Sumando estos aportes, el ingreso total de una familia podría llegar a $193.144,80 por hijo, dependiendo de la cantidad de hijos y los beneficios adicionales que correspondan.

Fechas de cobro de AUH y SUAF en noviembre 2025

DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Cómo verificar la información en Mi ANSES

Para corroborar los importes y el estado de los depósitos, ANSES sugiere acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, los usuarios pueden revisar el cronograma de pagos y comprobar que sus datos personales y familiares estén correctos.

Asimismo, la plataforma permite confirmar la inscripción de los hijos, actualizar información relevante y verificar la acreditación de los beneficios automáticos asociados a la AUH.