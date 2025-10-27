lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 10:30
Economía.

ANSES: la buena noticia para los beneficiarios de la AUH en noviembre 2025

La AUH tendrá un incremento del 2,08% en noviembre. Conocé los nuevos montos, beneficios extra y cómo consultarlos en Mi ANSES.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

La AUH por discapacidad será de $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) administrada por ANSES se incrementará en noviembre un 2,08%, siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este ajuste se enmarca dentro del sistema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza los montos de las prestaciones conforme a la inflación.

Con esta suba, las familias beneficiarias de la AUH verán reflejado el aumento en sus pagos y, de manera automática, recibirán también los beneficios asociados de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan Mil Días, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Asignación Universal por Hijo
Cuánto se cobra por AUH en noviembre 2025

Tras la reciente actualización, la AUH alcanzará un valor de $119.691 por hijo, aunque los beneficiarios recibirán $95.752,80, ya que ANSES retiene el 20% restante para abonar al presentar la Libreta anual.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de $389.732, con un pago inmediato de $311.785,60. Para los hogares ubicados en la Zona Austral, los importes se elevan a $155.599 por hijo y $506.653 por discapacidad, considerando el adicional por región desfavorable.

Qué extras se suman en noviembre

Junto con la suba de la AUH, los beneficiarios percibirán de manera automática los siguientes refuerzos:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 cuando se tienen tres o más menores a cargo.
  • Complemento Leche: $45.142 para cada niño de hasta tres años.

Sumando estos aportes, el ingreso total de una familia podría llegar a $193.144,80 por hijo, dependiendo de la cantidad de hijos y los beneficios adicionales que correspondan.

AUH
Fechas de cobro de AUH y SUAF en noviembre 2025

  • DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.
Cómo verificar la información en Mi ANSES

Para corroborar los importes y el estado de los depósitos, ANSES sugiere acceder a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí, los usuarios pueden revisar el cronograma de pagos y comprobar que sus datos personales y familiares estén correctos.

Asimismo, la plataforma permite confirmar la inscripción de los hijos, actualizar información relevante y verificar la acreditación de los beneficios automáticos asociados a la AUH.

ANSES.
País.

ANSES fecha de pago noviembre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

