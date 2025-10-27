Programa Hogar Mi ANSES: montos y fechas de cobro en noviembre 2025

El Programa Hogar es una política pública implementada junto a la Secretaría de Energía. Su propósito es garantizar que los hogares de bajos ingresos y sin acceso al gas por red puedan comprar garrafas de 10, 12 o 15 kilos a un precio accesible.

De esta manera, las familias beneficiarias tienen la posibilidad de cocinar, calefaccionarse y acceder a agua caliente en contextos donde la infraestructura no llega . Además, en zonas frías o rurales, el subsidio se refuerza con la entrega de garrafas adicionales durante el invierno.

ANSES informó el calendario de pagos para este mes . El cronograma depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, coincidiendo con la Asignación Universal por Hijo (AUH):

Requisitos para acceder al subsidio

Para cobrar el Programa Hogar es necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES y la Secretaría de Energía:

Ningún integrante del grupo familiar puede tener conexión de gas natural ni estar incluido en la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos mensuales no deben superar 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En hogares donde habita una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM.

En el caso de las provincias patagónicas —Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y el Partido de Patagones (Buenos Aires)— el tope de ingresos se eleva a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM en presencia de un CUD.

Cómo consultar si corresponde el beneficio

Las personas interesadas en verificar si acceden al subsidio o ya se encuentran registradas pueden realizar la consulta de distintas formas:

Mi Argentina: ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros.

ingresar con CUIL y clave en la sección Mis Cobros. Teléfono: comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20.

comunicarse al 0800-222-7376, opción Programa Hogar, de lunes a viernes de 8 a 20. Correo electrónico: escribir a [email protected] con los datos del titular.

escribir a con los datos del titular. Web ANSES: completar el formulario disponible en www.anses.gob.ar.

Montos del Programa Hogar por provincia

En enero de 2025, los valores asignados por el Programa Hogar reflejan las diferencias de precios de las garrafas en cada región del país. Los montos para una garrafa de 10 kg son los siguientes:

Buenos Aires $ 1,539

CABA $ 1,788

Catamarca $ 1,488

Chaco $ 1,704

Chubut $ 1,770

Córdoba $ 1,773

Corrientes $ 2,107

Entre Ríos $ 1,794

Formosa $ 1,747

Jujuy $ 2,051

La Pampa $ 1,761

La Rioja $ 1,924

Mendoza $ 1,639

Misiones $ 2,246

Neuquén $ 1,922

Río Negro $ 1,781

Salta $ 1,825

San Juan $ 1,935

San Luis $ 1,814

Santa Cruz $ 1,990

Santa Fe $ 2,037

Santiago del Estero $ 2,245

Tierra del Fuego $ 1,990

Tucumán $ 1,771

Estos valores son establecidos por la Secretaría de Energía y consideran el precio de referencia de distribución y fraccionamiento en cada región.

Hasta el momento el Gobierno nacional no oficializó ningún tipo de cambios.

¿Siguen pagando el Programa Hogar?

Sí, el Programa Hogar se sigue pagando en noviembre de 2025. ANSES está realizando los pagos correspondientes, que consisten en un subsidio para la compra de garrafas de gas en los hogares que no tienen conexión a gas natural. El pago se hace de manera mensual y en algunos casos incluye un retroactivo por meses no abonados desde marzo de 2025. Los montos del subsidio varían según el tamaño del hogar, la ubicación geográfica y si hay personas con discapacidad.

Sin embargo, hay preocupación entre los beneficiarios porque el monto del subsidio no se actualiza desde febrero de 2024 y el precio de la garrafa se ha incrementado por la liberación del precio en el mercado.