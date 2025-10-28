El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El Gobierno de la Provincia de Jujuy convocó a los sindicatos docentes a una nueva mesa paritaria este martes 28 de octubre, con el fin de revisar la pauta salarial vigente y retomar el diálogo con el sector. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Innovación Educativa de Alto Padilla, desde las 17 horas.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, las reuniones se dividirán en dos instancias: a las 17 se reunirán los gremios del Nivel Primario y a las 19 los del Nivel Secundario. Los representantes sindicales expondrán sus planteos vinculados a la actualización salarial, las condiciones laborales y la infraestructura escolar.

Oferta del Gobierno y posibilidad de bono Fuentes oficiales confirmaron a Todo Jujuy que el Ejecutivo provincial ofrecerá una mejora salarial del 4%, distribuida en dos tramos: 2% en octubre y 2% en noviembre. Además, se prevé una suba en los mínimos salariales.

En el caso de los docentes y profesionales, continuará la conversión progresiva de ciertos ítems al salario básico. Pero la novedad más destacada de esta ronda es que el Gobierno analiza el pago de un bono de fin de año, que se abonaría en dos partes: diciembre y enero. El monto será definido junto a los gremios durante las próximas reuniones.

reunion paritarias jujuy Este martes comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes Cronograma de reuniones provinciales El miércoles 29 de octubre seguirá la agenda paritaria con otros sectores estatales. Las reuniones se realizarán en la sede del Ministerio de Hacienda, con el siguiente cronograma: 09:00 hs: ATSA y SOEMFA

ATSA y SOEMFA 10:00 hs: UPCN

UPCN 11:00 hs: ATE

ATE 12:00 hs: Sindicatos Municipales del Interior

Sindicatos Municipales del Interior 17:00 hs: SEOM

SEOM 18:00 hs: APUAP

APUAP 19:00 hs: APOC

APOC 19:30 hs: APL El objetivo del Ejecutivo es actualizar los acuerdos laborales de todos los sectores frente a la situación económica actual y mantener un canal de diálogo constante con los representantes gremiales.

