martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 10:00
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

El Gobierno de Jujuy propondría una suba del 4% y evalúa el pago de un bono para diciembre y enero, en el marco de las negociaciones paritarias.

Por  Redacción de TodoJujuy
Dinero
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, las reuniones se dividirán en dos instancias: a las 17 se reunirán los gremios del Nivel Primario y a las 19 los del Nivel Secundario. Los representantes sindicales expondrán sus planteos vinculados a la actualización salarial, las condiciones laborales y la infraestructura escolar.

Oferta del Gobierno y posibilidad de bono

Fuentes oficiales confirmaron a Todo Jujuy que el Ejecutivo provincial ofrecerá una mejora salarial del 4%, distribuida en dos tramos: 2% en octubre y 2% en noviembre. Además, se prevé una suba en los mínimos salariales.

En el caso de los docentes y profesionales, continuará la conversión progresiva de ciertos ítems al salario básico. Pero la novedad más destacada de esta ronda es que el Gobierno analiza el pago de un bono de fin de año, que se abonaría en dos partes: diciembre y enero. El monto será definido junto a los gremios durante las próximas reuniones.

Cronograma de reuniones provinciales

El miércoles 29 de octubre seguirá la agenda paritaria con otros sectores estatales. Las reuniones se realizarán en la sede del Ministerio de Hacienda, con el siguiente cronograma:

  • 09:00 hs: ATSA y SOEMFA
  • 10:00 hs: UPCN
  • 11:00 hs: ATE
  • 12:00 hs: Sindicatos Municipales del Interior
  • 17:00 hs: SEOM
  • 18:00 hs: APUAP
  • 19:00 hs: APOC
  • 19:30 hs: APL

El objetivo del Ejecutivo es actualizar los acuerdos laborales de todos los sectores frente a la situación económica actual y mantener un canal de diálogo constante con los representantes gremiales.

