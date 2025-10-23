jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 10:59
Política.

Mariano Cúneo Libarona confirmó su salida del Gobierno: "Me voy muy feliz, dejé la vida en la gestión"

El ministro de Justicia, comunicó que dejará su cargo en el Gobierno después de los comicios del domingo. “Necesito recuperar mis afectos”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Mariano Cúneo Libarona es hincha de Racing. No sólo es hincha. También fue dirigente. En 2014, fue candidato a presidente del club pero fue derrotado por Víctor Blanco, mandatario de la institución hasta fines de 2024. Cúneo Libarona no se apartó del club tras esa derrota: fue miembro de la Comisión Directiva liderada por Blanco.

Mariano Cúneo Libarona es hincha de Racing. No sólo es hincha. También fue dirigente. En 2014, fue candidato a presidente del club pero fue derrotado por Víctor Blanco, mandatario de la institución hasta fines de 2024. Cúneo Libarona no se apartó del club tras esa derrota: fue miembro de la Comisión Directiva liderada por Blanco.

Mariano Cúneo Libarona y Javier Milei

Mariano Cúneo Libarona y Javier Milei

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se sumará a la lista de funcionarios que dejarán el Gobierno luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Aunque su renuncia aún no fue formalizada en el sistema administrativo, tanto desde la Casa Rosada como el propio funcionario confirmaron que se hará efectiva el lunes.

Debate en Diputados.
País.

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado
El Gobiernoentregó equipamientos para la Policía video
Modernización.

El Gobierno entregó equipamientos para la Policía

"Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise", declaró Cúneo Libarona en diálogo con Infobae.

Desde el entorno presidencial confirmaron que su salida ya había sido acordada semanas atrás. “Es el momento de hacer todos los reseteos”, señaló una fuente cercana al presidente Javier Milei, que prepara una serie de reacomodamientos para la segunda etapa de su gestión.

Mariano Cúneo Libarona y Javier Milei
Mariano Cúneo Libarona y Javier Milei

Mariano Cúneo Libarona y Javier Milei

Reacomodamiento en el Gabinete libertario

Con la salida de Cúneo Libarona, ya son cinco los cambios confirmados en el Gabinete nacional.

A los retiros anunciados de Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Manuel Adorni (Vocero presidencial) —todos candidatos en las elecciones—, se sumó esta semana la renuncia del canciller Gerardo Werthein, quien dejó su cargo tras diferencias con el entorno más cercano de Milei.

El actual titular de Justicia no participará del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, aunque podría asistir al búnker oficialista el domingo por la noche. Según fuentes del ministerio, planea resolver antes de su salida temas pendientes, entre ellos la posible prórroga para la aplicación del Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py, uno de los ejes de su gestión.

Mariano Cúneo Libarona
Mariano Cúneo Libarona es hincha de Racing. No sólo es hincha. También fue dirigente. En 2014, fue candidato a presidente del club pero fue derrotado por Víctor Blanco, mandatario de la institución hasta fines de 2024. Cúneo Libarona no se apartó del club tras esa derrota: fue miembro de la Comisión Directiva liderada por Blanco.

Mariano Cúneo Libarona es hincha de Racing. No sólo es hincha. También fue dirigente. En 2014, fue candidato a presidente del club pero fue derrotado por Víctor Blanco, mandatario de la institución hasta fines de 2024. Cúneo Libarona no se apartó del club tras esa derrota: fue miembro de la Comisión Directiva liderada por Blanco.

El trasfondo de una salida acordada

La renuncia de Cúneo Libarona marca el final de una relación de casi dos años con el proyecto libertario. El abogado penalista se sumó al equipo de Milei en 2023, durante la campaña presidencial, y asumió el Ministerio de Justicia con la tarea de impulsar reformas técnicas en el sistema judicial.

Durante su gestión, evitó que Argentina ingresara en la “lista gris” del GAFI, organismo internacional que evalúa políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. “Nos íbamos a la ‘C’ si se producía eso”, aseguró el ministro.

Sin embargo, su paso por el gabinete también estuvo marcado por decisiones polémicas, como la eliminación de programas vinculados a políticas de género y derechos humanos, lo que generó fuertes críticas desde la oposición.

En su entorno reconocen que el ministro ya había considerado renunciar en abril, pero decidió permanecer tras conversar con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo. Finalmente, la decisión se consolidó en las últimas semanas, de común acuerdo con el Presidente.

"Me voy sin causas de corrupción, quiero vivir más y estar con mi familia", expresó el funcionario al confirmar su retiro.

