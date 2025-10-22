Renunció el canciller Gerardo Werthein

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei durante la noche del martes. Aunque su salida estaba prevista para después de las elecciones del próximo domingo , la decisión se adelantó en medio de tensiones internas en la Casa Rosada.

La renuncia de Werthein se vincula al inminente ingreso de Santiago Caputo al gabinete presidencial. El asesor, considerado parte del denominado “ triángulo de hierro ” junto a Karina Milei y el propio Presidente, había sido cuestionado por el entorno del canciller debido a los ataques recibidos en redes sociales por parte de militantes digitales cercanos a su figura.

Fuentes cercanas a Cancillería señalaron que el vínculo entre ambos funcionarios se deterioró en las últimas semanas, lo que derivó en un clima de creciente malestar dentro del equipo de política exterior.

La gestión de Werthein ya había quedado bajo la lupa tras la reunión frustrada entre Milei y Donald Trump , realizada durante la visita presidencial a Estados Unidos. En aquel encuentro, el expresidente norteamericano condicionó su respaldo financiero a la Argentina al desempeño electoral de La Libertad Avanza, lo que generó incomodidad diplomática y críticas internas.

Con la renuncia presentada, el Gobierno analiza quién quedará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores en una etapa clave de la política internacional argentina.

Gerardo Werthein Gerardo Werthein será embajador en los EEUU designado por Javier Milei

Quién es Gerardo Werthein

El ex canciller Gerardo Werthein integra una familia que, tras haber emigrado a la Argentina en 1904, comenzó una extensa actividad ganadera en el país, llegando a formar uno de los holdings más importantes.

En este sentido el Grupo Werthein, entre otras cosas, llegó a ser propietario de la empresa de telefonía Telecom, que luego fue vendida al Grupo Clarín.

Tuvo un rol destacado en su último paso por Nueva York, a fines de septiembre, cuando disertó ante la asamblea de la ONU, visitó la bolsa de Wall Street y se encontró con el magnate Elon Musk.

De profesión médico veterinario, Gerardo Werthein ocupó la presidencia del Comité Olímpico Argentino (COA) entre 2009 y 2021, y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y Olympic Broadcasting Services (OBS) desde 2011.

En 2018 durante su gestión, Buenos Aires fue sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, un evento que tuvo un gran impacto en el país.

Estaba en el cargo de canciller desde octubre del 2024.