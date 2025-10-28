Paritarias: el Gobierno ofreció 4% de aumento en dos meses y un bono de fin de año

Foto ilustrativa.



Durante la tarde de este martes, el ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardozo, mantuvo una reunión con representantes del sector docente en el marco de las paritarias salariales. Tras el encuentro, el funcionario dialogó con Canal 4 y brindó detalles sobre la propuesta y los próximos pasos en la negociación.

“Fue un balance positivo, con mucho diálogo sobre temas salariales y estructurales del sistema educativo. Logramos algunos entendimientos y otros puntos seguirán analizándose en los próximos días”, expresó Cardozo, quien destacó el clima de apertura y trabajo conjunto.

El ofrecimiento oficial consiste en un aumento del 2% para octubre y otro 2% para noviembre, además de la continuidad en el blanqueo de conceptos que se viene aplicando desde agosto y septiembre. En ese sentido, explicó que en el caso del Estado Docente, se eliminará un concepto del recibo que pasará a formar parte del básico. También se prevé una actualización de las asignaciones familiares y del ítem cónyuge en el mismo porcentaje de la pauta general.

Respecto al bono de fin de año, el ministro confirmó que el tema fue tratado, aunque aún no se definió el monto. “Hablamos de la posibilidad de otorgarlo, incluso evaluando si será en cuotas o no. Las propuestas de los gremios superan nuestras posibilidades financieras actuales, por eso vamos a analizar las contrapropuestas y volveremos a reunirnos la próxima semana o la siguiente para definir el importe”, señaló.

Cronograma de reuniones provinciales El miércoles 29 de octubre seguirá la agenda paritaria con otros sectores estatales. Las reuniones se realizarán en la sede del Ministerio de Hacienda, con el siguiente cronograma: 09:00 hs: ATSA y SOEMFA

ATSA y SOEMFA 10:00 hs: UPCN

UPCN 11:00 hs: ATE

ATE 12:00 hs: Sindicatos Municipales del Interior

Sindicatos Municipales del Interior 17:00 hs: SEOM

SEOM 18:00 hs: APUAP

APUAP 19:00 hs: APOC

APOC 19:30 hs: APL

