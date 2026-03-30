lunes 30 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de marzo de 2026 - 07:28
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

En la tarde del domingo se observó en distintos barrios de San Salvador de Jujuy una nube embudo, fenómeno atmosférico que ocurre comúnmente en primavera y otoño.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Nube embudo en Jujuy

Nube embudo en Jujuy

Durante la tarde del pasado domingo 29 de marzo, varios vecinos de San Salvador de Jujuy retrataron una extraña nube en el cielo. Este fenómeno poco habitual tiene una explicación científica: se trata de una nube embudo o tuba. Según detallan los especialistas, este evento suele desarrollarse comúnmente en primavera y otoño. Si bien suele ser inofensivo, puede tocar tierra y provocar algunos daños.

Lee además
Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es
Jujuy.

Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es
Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy video
Actividades.

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

tuba o nube embudo (2)
Nube embudo en Jujuy

Nube embudo en Jujuy

Qué son las nubes embudo

Tal cual detalla en su página oficial National Geographic, los embudos de aire frío, o nubes embudo, son tornados pequeños y relativamente débiles que pueden originarse a partir de un chubasco o tormenta cuando el aire en altitud es inusualmente frío.

Las nubes embudo son tornados de categoría III (vórtices convectivos y de corte localizados). Esa categoría también incluye trombas terrestres y marinas.

Estos fenómenos son más comunes en otoño y primavera, cuando el sol es capaz de calentar los niveles más bajos de la atmósfera, provocando que la convección burbujee y forme lluvias, señala la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Asimismo, los organismos internacionales detallan que si bien los embudos de aire frío suelen ser inofensivos, ocasionalmente pueden tocar tierra y causar daños.

La nube embudo que se observó en Jujuy

Embed - UNA NUBE EMBUDO O TUBA FUE VISTA EN JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

Clima en Jujuy: lluvias, tormentas y suba de temperatura en capital e interior durante la semana

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

El Talar: un hombre murió tras ser apuñalado

Lo que se lee ahora
Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Algunas rutas están intransitables
Precaución.

Alerta en Jujuy: rutas intransitables por crecidas y cortes en la RN 52 con circulación restringida

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral video
Religión

Entre sikuris y peregrinos, Tumbaya recibió a la Virgen de Punta Corral

Una fe que emociona: la reflexión del obispo Fernández sobre Punta Corral video
Religión.

Punta Corral: "Una fe que emociona", la reflexión del obispo César Fernández

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral video
Salud.

Más de 6.500 asistencias médicas en la peregrinación a Punta Corral

Nube embudo en Jujuy video
Ciencia.

Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel