Qué significa la nube embudo que se vio en Jujuy: la explicación de este fenómeno

Nube embudo en Jujuy

Durante la tarde del pasado domingo 29 de marzo, varios vecinos de San Salvador de Jujuy retrataron una extraña nube en el cielo. Este fenómeno poco habitual tiene una explicación científica: se trata de una nube embudo o tuba. Según detallan los especialistas, este evento suele desarrollarse comúnmente en primavera y otoño. Si bien suele ser inofensivo, puede tocar tierra y provocar algunos daños.

tuba o nube embudo (2) Nube embudo en Jujuy Qué son las nubes embudo Tal cual detalla en su página oficial National Geographic, los embudos de aire frío, o nubes embudo, son tornados pequeños y relativamente débiles que pueden originarse a partir de un chubasco o tormenta cuando el aire en altitud es inusualmente frío.

Las nubes embudo son tornados de categoría III (vórtices convectivos y de corte localizados). Esa categoría también incluye trombas terrestres y marinas.

Estos fenómenos son más comunes en otoño y primavera, cuando el sol es capaz de calentar los niveles más bajos de la atmósfera, provocando que la convección burbujee y forme lluvias, señala la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Asimismo, los organismos internacionales detallan que si bien los embudos de aire frío suelen ser inofensivos, ocasionalmente pueden tocar tierra y causar daños. La nube embudo que se observó en Jujuy Embed - UNA NUBE EMBUDO O TUBA FUE VISTA EN JUJUY

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