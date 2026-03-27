Paritarias de empleados de comercio: nuevo acuerdo salarial y bono

El acuerdo, que alcanza a cerca de 1,2 millones de trabajadores, contempla una suba escalonada en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Además, se mantendrán las sumas no remunerativas que ya venían percibiendo los empleados, que ascienden a $100.000 .
Paritarias para empleados de comercios
Con la aplicación del primer tramo del aumento y el bono, los salarios iniciales del sector se ubicarán por encima del millón de pesos. En la categoría más baja, correspondiente a maestranza, el ingreso alcanzará aproximadamente $1.198.911. En tanto, los administrativos percibirán alrededor de $1.210.613, los cajeros $1.215.513 y los auxiliares especializados cerca de $1.223.879 .
Por su parte, tanto el personal auxiliar como los vendedores tendrán salarios iniciales que rondarán los $1.214.513, a los que se sumarán adicionales por antigüedad en los casos correspondientes.
El esquema acordado prevé nuevas subas del 1,5% en mayo y junio, siempre calculadas sobre los salarios de marzo. De esta manera, los ingresos continuarán actualizándose de forma progresiva durante el trimestre.
Además, el convenio incluye una cláusula de monitoreo que permitirá revisar la evolución de los salarios en función de la inflación, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores .
Desde el gremio destacaron que el acuerdo busca brindar previsibilidad en un contexto económico complejo, equilibrando la necesidad de mejorar los ingresos con la sostenibilidad de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Con la incorporación de esas sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera. Estos montos surgen de una proyección sobre la escala de abril ya vigente y deberán ser refrendados por la circular salarial oficial del nuevo acuerdo.
Empleados de comercios: cuánto se cobrará en abril
Maestranza
Categoría A: $1.178.911
Categoría B: $1.182.029
Categoría C: $1.192.951
Administrativos
Categoría A: $1.190.613
Categoría B: $1.195.297
Categoría C: $1.199.977
Categoría D: $1.214.022
Categoría E: $1.225.724
Categoría F: $1.242.889
Cajeros
Categoría A: $1.194.513
Categoría B: $1.199.977
Categoría C: $1.207.000
Auxiliares
Categoría A: $1.194.513
Categoría B: $1.202.315
Categoría C: $1.228.065
Auxiliares especializados
Categoría A: $1.203.879
Categoría B: $1.217.922
Vendedores
Categoría A: $1.194.513
Categoría B: $1.217.925
Categoría C: $1.225.724
Categoría D: $1.242.889
Estos valores corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final.