Paritarias de empleados de comercio: nuevo acuerdo salarial y bono

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó una nueva paritaria con las cámaras empresarias del sector que establece un incremento salarial del 5% para el trimestre abril-junio de 2026, junto con el pago de un bono extraordinario de $20.000 .

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El acuerdo, que alcanza a cerca de 1,2 millones de trabajadores, contempla una suba escalonada en tres tramos: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y otro 1,5% en junio. Además, se mantendrán las sumas no remunerativas que ya venían percibiendo los empleados, que ascienden a $100.000 .

Con la aplicación del primer tramo del aumento y el bono, los salarios iniciales del sector se ubicarán por encima del millón de pesos. En la categoría más baja, correspondiente a maestranza, el ingreso alcanzará aproximadamente $1.198.911. En tanto, los administrativos percibirán alrededor de $1.210.613, los cajeros $1.215.513 y los auxiliares especializados cerca de $1.223.879 .

Por su parte, tanto el personal auxiliar como los vendedores tendrán salarios iniciales que rondarán los $1.214.513, a los que se sumarán adicionales por antigüedad en los casos correspondientes.

El esquema acordado prevé nuevas subas del 1,5% en mayo y junio, siempre calculadas sobre los salarios de marzo. De esta manera, los ingresos continuarán actualizándose de forma progresiva durante el trimestre.

Además, el convenio incluye una cláusula de monitoreo que permitirá revisar la evolución de los salarios en función de la inflación, con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores .

Desde el gremio destacaron que el acuerdo busca brindar previsibilidad en un contexto económico complejo, equilibrando la necesidad de mejorar los ingresos con la sostenibilidad de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Con la incorporación de esas sumas al básico y la aplicación del 2% correspondiente a abril, las escalas brutas para jornada completa quedan de la siguiente manera. Estos montos surgen de una proyección sobre la escala de abril ya vigente y deberán ser refrendados por la circular salarial oficial del nuevo acuerdo.

image Paritarias de empleados de comercio: nuevo acuerdo salarial y bono

Empleados de comercios: cuánto se cobrará en abril

Maestranza

Categoría A: $1.178.911

$1.178.911 Categoría B: $1.182.029

$1.182.029 Categoría C: $1.192.951

Administrativos

Categoría A: $1.190.613

$1.190.613 Categoría B: $1.195.297

$1.195.297 Categoría C: $1.199.977

$1.199.977 Categoría D: $1.214.022

$1.214.022 Categoría E: $1.225.724

$1.225.724 Categoría F: $1.242.889

Cajeros

Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.199.977

$1.199.977 Categoría C: $1.207.000

Auxiliares

Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.202.315

$1.202.315 Categoría C: $1.228.065

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.203.879

$1.203.879 Categoría B: $1.217.922

Vendedores

Categoría A: $1.194.513

$1.194.513 Categoría B: $1.217.925

$1.217.925 Categoría C: $1.225.724

$1.225.724 Categoría D: $1.242.889

Estos valores corresponden al salario bruto y no incluyen adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja u horas extras, que pueden elevar el ingreso final.