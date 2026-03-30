Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

Gato perdido en Jujuy.

Difunden en Jujuy la búsqueda de Alfonsín, un gato que se encuentra perdido desde el 13 de marzo de 2026. En el aviso, sus dueños ofrecen una recompensa de $500.000 para quienes puedan aportar información que ayude a encontrarlo.

Según los datos publicados, Alfonsín fue visto por última vez en la zona de calle Dr. J. C. Paoloni y esquina Sparvoli, en barrio Bajo La Viña.

Cómo identificar a Alfonsín De acuerdo con la descripción difundida, se trata de un gato adulto de pelo largo, de color marrón atigrado con negro, con ojos verdes llamativos y cola muy esponjosa.

Además, remarcan que es grande y muy peludo. En el aviso también piden que, en caso de verlo, intenten retenerlo para facilitar su recuperación.

Ofrecen recompensa y piden colaboración La búsqueda se difundió ampliamente en redes y estados de WhatsApp, donde se solicita la ayuda de vecinos y personas de la zona para encontrarlo cuanto antes. Quienes tengan información o vean a Alfonsín pueden comunicarse a los siguientes números: 3884405321

3884370715 Preocupación por la desaparición La publicación remarca el pedido urgente de colaboración y refleja la preocupación de quienes lo buscan desde hace varios días. La esperanza está puesta en la difusión y en que alguien pueda reconocerlo por sus características. image Gato perdido en Jujuy.

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