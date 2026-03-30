Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

Según los datos publicados, Alfonsín fue visto por última vez en la zona de calle Dr. J. C. Paoloni y esquina Sparvoli, en barrio Bajo La Viña.
Cómo identificar a Alfonsín
De acuerdo con la descripción difundida, se trata de un gato adulto de pelo largo, de color marrón atigrado con negro, con ojos verdes llamativos y cola muy esponjosa.
Además, remarcan que es grande y muy peludo. En el aviso también piden que, en caso de verlo, intenten retenerlo para facilitar su recuperación.
Ofrecen recompensa y piden colaboración
La búsqueda se difundió ampliamente en redes y estados de WhatsApp, donde se solicita la ayuda de vecinos y personas de la zona para encontrarlo cuanto antes.
Quienes tengan información o vean a Alfonsín pueden comunicarse a los siguientes números:
3884405321
3884370715
Preocupación por la desaparición
La publicación remarca el pedido urgente de colaboración y refleja la preocupación de quienes lo buscan desde hace varios días. La esperanza está puesta en la difusión y en que alguien pueda reconocerlo por sus características.