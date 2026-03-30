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30 de marzo de 2026 - 19:00
Jujuy.

Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

El animal fue visto por última vez el 13 de marzo en la zona de calle Dr. Paoloni y esquina Sparvoli, en barrio Bajo La Viña.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Gato perdido en Jujuy.

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Según los datos publicados, Alfonsín fue visto por última vez en la zona de calle Dr. J. C. Paoloni y esquina Sparvoli, en barrio Bajo La Viña.

Cómo identificar a Alfonsín

De acuerdo con la descripción difundida, se trata de un gato adulto de pelo largo, de color marrón atigrado con negro, con ojos verdes llamativos y cola muy esponjosa.

Además, remarcan que es grande y muy peludo. En el aviso también piden que, en caso de verlo, intenten retenerlo para facilitar su recuperación.

Ofrecen recompensa y piden colaboración

La búsqueda se difundió ampliamente en redes y estados de WhatsApp, donde se solicita la ayuda de vecinos y personas de la zona para encontrarlo cuanto antes.

Quienes tengan información o vean a Alfonsín pueden comunicarse a los siguientes números:

  • 3884405321

  • 3884370715

Preocupación por la desaparición

La publicación remarca el pedido urgente de colaboración y refleja la preocupación de quienes lo buscan desde hace varios días. La esperanza está puesta en la difusión y en que alguien pueda reconocerlo por sus características.

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Gato perdido en Jujuy.

Gato perdido en Jujuy.

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