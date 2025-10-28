Este martes comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes

El Gobierno de la Provincia de Jujuy convocó oficialmente a los sindicatos docentes a una nueva mesa paritaria que se llevará a cabo este martes 28 de octubre, con el objetivo de retomar el diálogo y revisar la pauta salarial vigente.

Según informaron fuentes del Ministerio de Educación, los encuentros se realizarán en el Centro de Innovación Educativa de Alto Padilla, a partir de las 17:00 horas.

Reuniones Paritarias 2025 (Foto de archivo) Reuniones Paritarias 2025 (Foto de archivo) Cronograma de reuniones docentes El martes se desarrollarán las dos primeras instancias del diálogo:

17:00 hs: Paritarias Docentes de Nivel Primario

Paritarias Docentes de Nivel Primario 19:00 hs: Paritarias Docentes de Nivel Secundario Durante las reuniones, los representantes gremiales expondrán sus planteos vinculados a actualización salarial, condiciones de trabajo e infraestructura escolar, entre otros temas.

Paritarias Paritarias docentes: esta semana retoman las reuniones gremios y gobierno Continuidad de la agenda paritaria provincial El cronograma de encuentros continuará el miércoles 29 de octubre, en la sede del Ministerio de Hacienda, donde se convocó a distintos gremios estatales: 09:00 hs: ATSA - SOEMFA

ATSA - SOEMFA 10:00 hs: UPCN

UPCN 11:00 hs: ATE

ATE 12:00 hs: Sindicatos Municipales del Interior

Sindicatos Municipales del Interior 17:00 hs: SEOM

SEOM 18:00 hs: APUAP

APUAP 19:00 hs: APOC

APOC 19:30 hs: APL Estas reuniones forman parte de una nueva ronda de negociaciones impulsada por el Ejecutivo provincial con el propósito de actualizar los acuerdos laborales frente al contexto económico actual.

