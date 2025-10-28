martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 09:29
Negociación.

Comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes

El Gobierno de la provincia comienza este martes con las reuniones por paritarias con los gremios docentes. Revisarán la pauta salarial vigente.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Este martes comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes

Este martes comienzan las reuniones por paritarias con los gremios docentes

El Gobierno de la Provincia de Jujuy convocó oficialmente a los sindicatos docentes a una nueva mesa paritaria que se llevará a cabo este martes 28 de octubre, con el objetivo de retomar el diálogo y revisar la pauta salarial vigente.

Según informaron fuentes del Ministerio de Educación, los encuentros se realizarán en el Centro de Innovación Educativa de Alto Padilla, a partir de las 17:00 horas.

Cronograma de reuniones docentes

El martes se desarrollarán las dos primeras instancias del diálogo:

  • 17:00 hs: Paritarias Docentes de Nivel Primario
  • 19:00 hs: Paritarias Docentes de Nivel Secundario

Durante las reuniones, los representantes gremiales expondrán sus planteos vinculados a actualización salarial, condiciones de trabajo e infraestructura escolar, entre otros temas.

Continuidad de la agenda paritaria provincial

El cronograma de encuentros continuará el miércoles 29 de octubre, en la sede del Ministerio de Hacienda, donde se convocó a distintos gremios estatales:

  • 09:00 hs: ATSA - SOEMFA
  • 10:00 hs: UPCN
  • 11:00 hs: ATE
  • 12:00 hs: Sindicatos Municipales del Interior
  • 17:00 hs: SEOM
  • 18:00 hs: APUAP
  • 19:00 hs: APOC
  • 19:30 hs: APL

Estas reuniones forman parte de una nueva ronda de negociaciones impulsada por el Ejecutivo provincial con el propósito de actualizar los acuerdos laborales frente al contexto económico actual.

