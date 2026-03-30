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30 de marzo de 2026 - 13:03
Jujuy.

Rescataron a unas 20 personas aisladas tras un deslizamiento de tierra en el camino a Punta Corral

Un fuerte temporal en la zona de Punta Corral provocó un deslizamiento y dejó personas aisladas en el camino a desde Tumbaya.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Deslizamiento en la zona del primer calvario de Punta Corral

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Punta Corral: una crecida y un deslizamiento dejaron personas aisladas en el camino a Tumbaya

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Camino a Punta Corral: cómo fue el operativo para evacuar a peregrinos aislados por la lluvia

Camino a Punta Corral: cómo fue el operativo para evacuar a peregrinos aislados por la lluvia

La intensa lluvia registrada el domingo por la noche en la zona de Tumbaya generó una situación delicada en el regreso de los peregrinos desde Punta Corral con el aislamiento temporario de un grupo importante de personas. Un deslizamiento de terreno entre el camino que une Tumbaya con el primer calvario dejó aisladas a unas 20 personas, entre ellas personal del SAME que todavía permanecía en el sector.

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El alud, provocado por las intensas lluvias, bloqueó el tramo comprendido entre la localidad y el primer calvario, dejando a los viajeros incomunicados. Entre los rescatados se encontraban peregrinos que se dirigían al santuario y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Según informó la Dirección Provincial de Emergencias, el grupo permaneció varado durante toda la noche y fue asistido en la mañana de este lunes por efectivos de Bomberos de la Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios de Maimará. A pesar de haber soportado las inclemencias del clima y haberse mojado, los afectados se encuentran en buen estado de salud.

Punta Corral

Camino a Punta Corral: cómo fue el operativo para evacuar a peregrinos aislados por la lluvia

El director provincial de Emergencias, Ariel Mamaní, explicó que el problema comenzó después de la llegada de la Virgen, cuando ya se había iniciado el repliegue de los distintos puestos sanitarios y operativos. Según relató, alrededor de las 21 comenzó una llovizna en Tumbaya que luego fue aumentando y se transformó en una lluvia torrencial entre las 22 y las 23.

El río había crecido y había comido”, describió Mamaní al explicar cómo se produjo el corte en el camino. Esa situación dejó del otro lado del deslizamiento a peregrinos que bajaban desde el primer calvario y también a parte del personal del SAME.

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Cómo fue el operativo de rescate

De acuerdo al funcionario, el alerta fue dado cerca de las 23, cuando el doctor Guillermo Cárdenas informó que el equipo que iba a buscar a su personal encontró el camino cortado por el deslizamiento.

A partir de ese momento, se montó un operativo durante toda la noche. Participaron efectivos de Bomberos, bomberos voluntarios de Maimará, Defensa Civil, personal sanitario y máquinas de Recursos Hídricos, que fueron convocadas para trabajar sobre la zona afectada y tratar de recuperar el paso.

Punta Corral
Punta Corral: una crecida y un deslizamiento dejaron personas aisladas en el camino a Tumbaya

Punta Corral: una crecida y un deslizamiento dejaron personas aisladas en el camino a Tumbaya

Mamaní indicó que primero se realizó una inspección del lugar para evaluar la situación de las personas aisladas y asistirlas a distancia. Luego se planificó la maniobra de evacuación.

Finalmente, el rescate pudo concretarse a las 10:50 de este lunes. “Se pudo hacer el paso, el rescate de las personas”, señaló. Según precisó, fueron trasladadas hacia el hospital de campaña, donde quedaron bajo atención médica y control sanitario.

Punta Corral
Punta Corral: una crecida y un deslizamiento dejaron personas aisladas en el camino a Tumbaya

Punta Corral: una crecida y un deslizamiento dejaron personas aisladas en el camino a Tumbaya

Qué pasa ahora en la zona

Tras la evacuación principal, desde el área de Emergencias confirmaron que el trabajo continuó en distintos puntos del camino para verificar que no quedaran más personas aisladas.

Mamaní señaló que uno de los chequeos se concentró entre el primer calvario y sectores más altos del recorrido, mientras que otro grupo avanzó hacia zonas donde también hubo reportes de crecida, como en el tramo previo a Nahuay.

Además, informó que en el lugar quedó un vehículo sobre la playa del río, aunque sin ocupantes, ya que sus ocupantes habían salido por sus propios medios.

También se dispuso que personal de Defensa Civil que había permanecido en Punta Corral durante la noche bajara haciendo un barrido del camino, al igual que la División Rescate de Bomberos, con el objetivo de confirmar que no hubiera más personas aisladas en la montaña o a la vera del río.

La situación, que generó preocupación durante la madrugada y la mañana del lunes, quedó bajo monitoreo mientras continuaban las tareas de inspección en una zona muy afectada por la lluvia y la crecida de los cursos de agua.

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