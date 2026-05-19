Se realizaron más de 10 asistencias a personas en situación de calle con la llegada de las bajas temperaturas

Frio en Jujuy: Entre 6 y 7 personas llegaron de manera voluntaria al refugio de la Vieja Estación

Ante la llegada de bajas temperaturas a Jujuy, desde la Dirección de Emergencias recordaron c ómo funciona el protocolo de asistencia para personas en situación de calle , especialmente durante jornadas frías o con riesgo para quienes permanecen a la intemperie.

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Ariel Mamaní, director de Emergencias, explicó que el operativo se articula entre distintas instituciones y que la comunidad puede dar aviso ante cualquier situación de riesgo. “ El protocolo se armó para dar atención a toda aquella persona que se ve en la vía pública que esté a la intemperie. Por eso desde los diferentes ministerios se estableció un protocolo donde destaca qué es lo que debe hacer cada institución ”, señaló.

Mamaní destacó que el sábado, jornada en la que se registró un cambio brusco de temperatura y una marcada baja térmica, el área de Emergencias realizó tres asistencias a personas que se encontraban en la vía pública .

Además, señaló que entre 6 y 7 personas llegaron de manera voluntaria al refugio de la Vieja Estación , donde recibieron contención ante las bajas temperaturas.

"El sábado se realizaron 3 asistencias" "El sábado se realizaron 3 asistencias"

Cómo activar la asistencia

Mamaní indicó que cualquier vecino puede comunicarse al 911, 103 o 107 para informar sobre una persona en situación de calle que necesite asistencia.

Una vez realizado el aviso, personal policial se acerca al lugar para tomar contacto con la persona y consultar si acepta ser trasladada a un refugio.

“Con el aviso al 911, 103 o 107, se informa al policía que trabaja en la vía pública. Allí el policía se hace presente y pregunta si la persona quiere ser llevada a un refugio”, explicó.

El funcionario aclaró que el traslado no es obligatorio. “El traslado es de manera voluntaria. Si la persona no quiere ser trasladada, no se puede obligar”, remarcó.

“El traslado es de manera voluntaria. Si la persona no quiere ser trasladada, no se puede obligar” “El traslado es de manera voluntaria. Si la persona no quiere ser trasladada, no se puede obligar”

Embed - Frío en Jujuy: protocolos de asistencias

Evaluación médica y traslado al refugio

Si la persona acepta ser trasladada, interviene el SAME para realizar una revisión médica previa. Luego, Defensa Civil se encarga del traslado hacia el refugio correspondiente.

“Una vez que la persona accede a ser trasladada, allí se le realiza una revisación médica desde el SAME y luego Defensa Civil lo traslada al refugio”, detalló Mamaní.

El director de Emergencias también destacó que hay instituciones que ya vienen trabajando desde el inicio de las bajas temperaturas con entrega de mantas y ropa de abrigo. “Hay muchas instituciones que trabajan ofreciendo este servicio, que lo vienen haciendo desde que empezaron las bajas temperaturas con entrega de mantas y ropa de abrigo”, sostuvo.

Refugio en la Vieja Estación

Mamaní indicó que durante los últimos días ya hubo intervenciones y personas que se acercaron por sus propios medios al refugio ubicado en la Vieja Estación.

“El sábado hemos tenido intervención de gente que se acercó sola al refugio en la Vieja Estación. Durante la semana recibieron entre 6 a 7 personas, ellos tienen la infraestructura para darle la contención a las personas”, señaló.

El refugio está a cargo de la Fundación Puente y funciona en horario nocturno. “El refugio está a cargo de la Fundación Puente y está abierto de 18 a 0 horas para el albergue de las personas en situación de calle”, explicó.

Qué hacer si ves a alguien en riesgo

La recomendación es no mirar para otro lado. Si una persona está durmiendo a la intemperie, desabrigada, desorientada o expuesta a temperaturas bajas, se debe llamar al 911, 103 o 107 para que intervengan los equipos correspondientes.

La asistencia puede incluir evaluación médica, abrigo, traslado voluntario y contención en un refugio. En días de frío intenso, un aviso a tiempo puede evitar complicaciones graves.