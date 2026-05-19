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19 de mayo de 2026 - 07:10
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Frío en Jujuy: qué hacer si ves a una persona en situación de calle en riesgo

Con la llegada del frío en Jujuy, recuerdan la importancia de actuar rápido si se ve a una persona en situación de calle en peligro.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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En este contexto, se pidió a la comunidad colaborar dando aviso inmediato cuando detecte a una persona en riesgo. Si alguien está expuesto al frío, desorientado o presenta problemas de salud, se puede llamar al 911, al 107 o al 103 para activar la intervención de los equipos correspondientes.

Qué hacer ante una persona en riesgo

Desde los organismos que trabajan en la asistencia remarcaron que, una vez recepcionado el llamado, los equipos se dirigen al lugar para evaluar la situación y, si hace falta, coordinar el traslado a un albergue habilitado para su resguardo y atención durante la noche.

Por eso, ante una situación de emergencia, lo más importante es no mirar para otro lado y actuar rápido. Un llamado a tiempo puede ser clave para proteger a alguien que está atravesando una situación extrema.

personas en situacion de calle
Ayuda a personas en situaci&oacute;n de calle en Jujuy.

Ayuda a personas en situación de calle en Jujuy.

Cómo colaborar además del aviso

También se recordó que hay otras maneras de ayudar. Una de ellas es llevar en el auto, en una mochila o en un bolso alguna prenda de abrigo o una frazada para entregar si se cruza a una persona en situación de calle.

Además, quienes quieran involucrarse más pueden colaborar con donaciones o sumarse como voluntarios en las recorridas que realizan distintas organizaciones en la provincia.

Instituciones que ayudan en Jujuy

Entre los espacios que trabajan con personas en situación de calle en Jujuy figuran:

Fundación Manos Abiertas: 3885010590

ATR (A Toda Rehabilitación): 3884623567

Por Una Sonrisa: 3883387464

Proyecto Puente: 3884157725

Comedor Bajo el Árbol, en Palpalá: 3886047955

También se puede encontrar a estas instituciones a través de sus redes sociales para acercar ayuda o consultar cómo colaborar.

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