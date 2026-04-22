Cáritas asiste a 100 personas en situación de calle y 20 familias jujeñas: necesitan ayuda

Cáritas Jujuy continúa con la asistencia a personas en situación de calle y a familias que atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad. En una entrevista con Canal 4 , Aníbal Cruz, integrante del área de asistencia, contó que actualmente preparan bolsones con mercadería y distintos elementos básicos para responder a una demanda que no deja de crecer.

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“Tratamos de darlo así racionado por la cantidad de demanda que tenemos” , explicó Cruz al detallar cómo organizan la entrega de alimentos. Según señaló, en cada bolsa incluyen lo más necesario para que las personas puedan resolver la comida del día, con productos como arroz, fideos, leche para adultos mayores cuando hay disponibilidad, y también conservas como sardina, caballa o atún.

Aníbal Cruz indicó que Cáritas atiende de manera frecuente a personas que llegan desde distintos barrios de la capital y zonas cercanas. Entre los lugares mencionó Chingo, San Martín, Juan Galán, Alto Comedero, San Cayetano y también personas que llegan desde sectores periféricos.

Además, remarcó que no solo asisten a personas solas, sino también a grupos familiares completos. “Debemos tener como 15 a 20 familias que por ahí vienen”, señaló. En muchos casos se presentan madres, abuelas o familias con chicos, y también personas de otras provincias o migrantes que están de paso.

solidaridad 22.jpg Ayuda a personas en situación de calle.

Sobre la cantidad de personas en situación de calle, Cruz indicó que manejan un número estimado de entre 80 y 100 personas. “Entre ellos casi el 80% a un 90% varones”, explicó, y agregó que también hay mujeres embarazadas que se acercan en busca de ayuda.

Qué tipo de ayuda están entregando

Además de mercadería, desde Cáritas brindan ropa, calzado y otros elementos esenciales. Con la llegada de las bajas temperaturas, también crece la necesidad de colchones, camas, colchas y ropa de invierno.

“Lo asistimos con lo que tenemos, muchas veces alimentos, ropa, calzado y hay muchas demandas también ahora que se viene en este tiempo de colchones, camas, esas cosas”, explicó Cruz.

En el caso de mujeres embarazadas y familias con niños, desde la institución también buscan relevar datos para poder articular otras formas de asistencia. Por ejemplo, consultan si reciben alguna pensión o si los chicos están asistiendo a la escuela.

Dónde se pueden acercar las donaciones

Cruz destacó que la ayuda que entregan depende en gran parte de la solidaridad de los jujeños. “La gente de Jujuy siempre nos dona, y es muy colaborativa en estos casos”, expresó.

También explicó que todo lo que reciben se pone rápidamente a disposición de quienes lo necesitan. “No lo podemos tener guardado”, señaló, al remarcar que siempre hay personas esperando afuera de la sede.

En este momento, una de las principales necesidades es ropa de abrigo para hombres, además de colchas y otros elementos para afrontar el invierno. Las donaciones pueden acercarse a San Martín 646, de lunes a viernes por la mañana, aproximadamente de 8 o 9 hasta las 12 o 12.30.