La actividad “Circula tu libro” se realizó este miércoles en el barrio 9 de Julio , en San Salvador de Jujuy, con el objetivo de acercar libros escolares, manuales, cartillas universitarias y otros materiales a vecinos que los necesiten.

La propuesta apunta a promover el intercambio de textos y, al mismo tiempo, acompañar a las familias en un contexto donde comprar libros puede representar un gasto importante. La iniciativa ya se viene desarrollando en distintos barrios de la capital y en esta oportunidad tuvo como sede el Centro Vecinal 9 de Julio.

Desde la organización explicaron que el programa se realiza en diferentes sectores de la ciudad y que busca llegar a más vecinos a través del trabajo conjunto con instituciones barriales.

Embed - "Circula tu libro": una propuesta solidaria para canjear textos y ayudar a estudiantes en Jujuy

Carmen Martínez del Centro Vecinal 9 de Julio junto a Soledad Bustamante, del área de participación ciudadana, explicaron que la actividad no solo permite canjear libros, sino también entregarlos a quienes los necesitan. “ Nosotros hacemos canje de libros. Y también si alguien lo necesita, también se los damos a los libros ”, señaló.

"Si alguien lo necesita, también se los damos a los libros” "Si alguien lo necesita, también se los damos a los libros”

Además, indicó que cuentan con material de distintos niveles educativos. “Hacemos canje de libros primarios, secundarios, tenemos cartillas también de distintas universidades”, detalló.

Canje de libros Circula tu libro (2) Carmen Martínez - Centro Vecinal 9 de Julio Soledad Bustamante - participación ciudadana Realizan la campaña "Circula tu libro"

Libros para estudiar, leer y ahorrar

Uno de los ejes centrales de la propuesta es acompañar la educación y también aliviar el bolsillo de muchas familias, especialmente cuando se trata de material escolar o de estudio.

En ese sentido, Carmen Martínez, referente del Centro Vecinal 9 de Julio, remarcó la importancia de abrir estos espacios a la comunidad. “El espacio del Centro Vecinal siempre está disponible para toda la comunidad, siempre y cuando sea un beneficio para la comunidad”, afirmó.

También destacó el valor del intercambio de libros usados. “Cuando terminamos de leer un libro por ahí está archivado, guardado, entonces está bueno canjearlo por otro y poder empezar a leer otra historia”, expresó.

"Entonces está bueno canjearlo por otro libro y poder empezar a leer otra historia" "Entonces está bueno canjearlo por otro libro y poder empezar a leer otra historia"

Una ayuda para los vecinos

Las organizadoras señalaron que la respuesta de la gente en los distintos barrios viene siendo positiva y que hay interés en este tipo de propuestas.

Bustamante sostuvo que la experiencia tuvo buena recepción desde el inicio. “La experiencia tiene una expectativa muy buena. La gente siempre se está acercando”, comentó.

Además, recordó que entre los materiales disponibles hay una gran variedad de opciones. “Tenemos cuentos, manuales, enciclopedias, revistas”, explicó.

Por su parte, desde el Centro Vecinal remarcaron que este tipo de actividades puede ser una ayuda concreta para muchas familias. “Hay libros a veces que algunos papás no lo pueden comprar; si se acercan acá lo pueden encontrar”, señaló Carmen Martínez.

“Hay libros a veces que algunos papás no lo pueden comprar; si se acercan acá lo pueden encontrar” “Hay libros a veces que algunos papás no lo pueden comprar; si se acercan acá lo pueden encontrar”

Una jornada abierta hasta el mediodía

La actividad se desarrolló durante la mañana en el barrio 9 de Julio y estuvo abierta hasta el mediodía, con posibilidad de acercarse a canjear libros o simplemente llevarse algún ejemplar útil para estudiar o leer.

La propuesta, además de fomentar la circulación de material, busca reforzar una lógica comunitaria en la que los libros que ya no se usan puedan llegar a manos de otras personas que sí los necesitan.