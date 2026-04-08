miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 13:04
Jujuy.

"Circula tu libro": una propuesta solidaria para canjear textos y ayudar a estudiantes en Jujuy

Circula tu libro llegó al barrio 9 de Julio con canje de textos escolares, manuales y material universitario para vecinos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Canje de libros Circula tu libro (1)
Carmen Martínez - Centro Vecinal 9 de Julio Soledad Bustamante - participación ciudadana Realizan la campaña Circula tu libro

Carmen Martínez - Centro Vecinal 9 de Julio

Soledad Bustamante - participación ciudadana

Realizan la campaña "Circula tu libro"

Lee además
Choque múltiple en Alto Comedero.
Policiales.

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga
Basura en el camino a Punta Corral.
Jujuy.

¡Lleno de basura! Así quedó el camino a Punta Corral tras la peregrinación

La propuesta apunta a promover el intercambio de textos y, al mismo tiempo, acompañar a las familias en un contexto donde comprar libros puede representar un gasto importante. La iniciativa ya se viene desarrollando en distintos barrios de la capital y en esta oportunidad tuvo como sede el Centro Vecinal 9 de Julio.

Embed - "Circula tu libro": una propuesta solidaria para canjear textos y ayudar a estudiantes en Jujuy

“Circula tu libro”: una propuesta que recorre los barrios

Desde la organización explicaron que el programa se realiza en diferentes sectores de la ciudad y que busca llegar a más vecinos a través del trabajo conjunto con instituciones barriales.

Carmen Martínez del Centro Vecinal 9 de Julio junto a Soledad Bustamante, del área de participación ciudadana, explicaron que la actividad no solo permite canjear libros, sino también entregarlos a quienes los necesitan. “Nosotros hacemos canje de libros. Y también si alguien lo necesita, también se los damos a los libros”, señaló.

"Si alguien lo necesita, también se los damos a los libros” "Si alguien lo necesita, también se los damos a los libros”

Además, indicó que cuentan con material de distintos niveles educativos. “Hacemos canje de libros primarios, secundarios, tenemos cartillas también de distintas universidades”, detalló.

Canje de libros Circula tu libro (2)
Carmen Martínez - Centro Vecinal 9 de Julio Soledad Bustamante - participación ciudadana Realizan la campaña

Carmen Martínez - Centro Vecinal 9 de Julio

Soledad Bustamante - participación ciudadana

Realizan la campaña "Circula tu libro"

Libros para estudiar, leer y ahorrar

Uno de los ejes centrales de la propuesta es acompañar la educación y también aliviar el bolsillo de muchas familias, especialmente cuando se trata de material escolar o de estudio.

En ese sentido, Carmen Martínez, referente del Centro Vecinal 9 de Julio, remarcó la importancia de abrir estos espacios a la comunidad. “El espacio del Centro Vecinal siempre está disponible para toda la comunidad, siempre y cuando sea un beneficio para la comunidad”, afirmó.

También destacó el valor del intercambio de libros usados. “Cuando terminamos de leer un libro por ahí está archivado, guardado, entonces está bueno canjearlo por otro y poder empezar a leer otra historia”, expresó.

"Entonces está bueno canjearlo por otro libro y poder empezar a leer otra historia" "Entonces está bueno canjearlo por otro libro y poder empezar a leer otra historia"

Una ayuda para los vecinos

Las organizadoras señalaron que la respuesta de la gente en los distintos barrios viene siendo positiva y que hay interés en este tipo de propuestas.

Bustamante sostuvo que la experiencia tuvo buena recepción desde el inicio. “La experiencia tiene una expectativa muy buena. La gente siempre se está acercando”, comentó.

Además, recordó que entre los materiales disponibles hay una gran variedad de opciones. “Tenemos cuentos, manuales, enciclopedias, revistas”, explicó.

Por su parte, desde el Centro Vecinal remarcaron que este tipo de actividades puede ser una ayuda concreta para muchas familias. “Hay libros a veces que algunos papás no lo pueden comprar; si se acercan acá lo pueden encontrar”, señaló Carmen Martínez.

“Hay libros a veces que algunos papás no lo pueden comprar; si se acercan acá lo pueden encontrar” “Hay libros a veces que algunos papás no lo pueden comprar; si se acercan acá lo pueden encontrar”

Una jornada abierta hasta el mediodía

La actividad se desarrolló durante la mañana en el barrio 9 de Julio y estuvo abierta hasta el mediodía, con posibilidad de acercarse a canjear libros o simplemente llevarse algún ejemplar útil para estudiar o leer.

La propuesta, además de fomentar la circulación de material, busca reforzar una lógica comunitaria en la que los libros que ya no se usan puedan llegar a manos de otras personas que sí los necesitan.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque múltiple en Alto Comedero: dos conductores se dieron a la fuga

¡Lleno de basura! Así quedó el camino a Punta Corral tras la peregrinación

El Hospital Snopek comenzó a tramitar el carnet sanitario en Alto Comedero

Perico: denuncian que había una rata dentro de una caja de chocolatada

La fe que emociona: qué pasa con los jujeños en las peregrinaciones religiosas

Lo que se lee ahora
Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Mercedes Kvedaras era docente universitaria y fue asesinada en un country de Salta. 
Policiales.

Revelan el último pedido de Mercedes Kvedaras antes de ser asesinada en Salta

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca. video
País.

Catamarca y un pueblo que sorprende por sus cerros y valles y puede recorrerse todo el año

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel