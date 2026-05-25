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25 de mayo de 2026 - 17:49
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir participó de los actos por el 25 de mayo

Los actos centrales se llevaron a cabo en San Pedro de Jujuy por la Revolución de Mayo y los 143 años de la ciudad.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El acto central por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo se realizó en San Pedro de Jujuy, donde también se conmemoraron los 143 años de la fundación de la ciudad ramaleña. La jornada estuvo encabezada por el gobernador Carlos Sadir y reunió a autoridades provinciales, municipales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y agrupaciones gauchas.

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Una jornada patria en San Pedro

La ceremonia comenzó con el paso de revista de las tropas y el saludo a la formación. Luego, las autoridades participaron del Tedeum realizado en la parroquia San Pedro de Río Negro, oficiado por el padre Daniel Vaca.

Posteriormente, en la plaza central se realizó el izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Libertad Civil. También se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretadas por la Banda de Música de la Policía de la Provincia “Tacita de Plata”.

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Desfile y homenaje

Como parte de la conmemoración, el Gobierno de la Provincia y el municipio colocaron una ofrenda floral en el monumento a Eugenio Tello.

Luego se desarrolló el desfile cívico-militar y gaucho sobre avenida República de Siria, con la participación de delegaciones escolares, agrupaciones tradicionales, fuerzas de seguridad, combatientes de Malvinas y distintas organizaciones.

El mensaje de Sadir y Bravo

Durante el acto, Sadir agradeció la invitación del intendente Julio Bravo y el recibimiento de la comunidad sampedreña. “Estoy contento de estar en un día tan importante para conmemorar un aniversario más de la Revolución de Mayo, pero también un año más de la fundación de San Pedro”, expresó.

El mandatario destacó el crecimiento de la ciudad y mencionó el avance de obras y servicios. “Estamos avanzando con los trabajos en la ruta nacional N°34”, afirmó.

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También reflexionó sobre el significado de la fecha patria y sostuvo que “un 25 de mayo nos convoca a pensar en positivo, porque fue un día importante para nuestro país: el de la decisión de ser libres”. En esa línea, remarcó la importancia de sostener “el compromiso de trabajar por la gente”.

Por su parte, el intendente Julio Bravo celebró la realización de las actividades en la ciudad. “Es una alegría celebrar un aniversario más de nuestro pueblo y conmemorar un nuevo 25 de Mayo. Se organizaron distintas actividades culturales para que las familias sanpedreñas y los visitantes puedan vivir una gran fiesta”, señaló.

Autoridades presentes

Acompañaron la jornada el vicegobernador Alberto Bernis; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Provincia, Mario Fiad; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Federico Otaola; el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Atilio Bossatti; la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, María Gabriela Burgos; ministros del Poder Ejecutivo; diputados provinciales; intendentes y comisionados de la zona; funcionarios municipales; jefes de seguridad nacional y provincial; veteranos de Malvinas; agrupaciones gauchas e invitados especiales.

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