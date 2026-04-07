Jornadas de canje de libros escolares en San Salvador de Jujuy: dónde y cuándo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una nueva edición de “Circulá tus libros” , una propuesta solidaria que busca acompañar a las familias durante el ciclo lectivo a través del canje de textos escolares en distintos barrios de la ciudad.

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La iniciativa está destinada a estudiantes de nivel primario y secundario y promueve el intercambio de manuales, libros de texto y literatura escolar que se encuentren en buen estado.

El objetivo del programa es facilitar el acceso a materiales educativos, al mismo tiempo que se fomenta la reutilización de libros , el cuidado de los recursos y la solidaridad entre vecinos.

Desde la organización destacaron que esta acción no solo apunta a aliviar el gasto que representa el inicio de clases, sino también a fortalecer valores vinculados con el acceso equitativo a la educación.

image Canje de libros escolares en San Salvador de Jujuy (foto ilustrativa).

El cronograma de las jornadas

La primera jornada será el miércoles 8 de abril, de 9 a 12:30, en el Centro Vecinal 9 de Julio, ubicado en Pedro Miguel Aráoz N° 121, en el barrio 9 de Julio de Campo Verde.

Luego continuará el miércoles 15 de abril, en el mismo horario, en el C.P.V. Chijra, en la intersección de Las Llamas y Los Manantiales, en barrio Chijra.

La tercera fecha será el miércoles 22 de abril en la Comisión de Madres “El Progreso”, ubicada en Manzana 3, Lote 18, en Punta Diamante.

Finalmente, el ciclo cerrará el miércoles 29 de abril en el C.D.I. Santa Rita, en Juanita Moro N° 612, en barrio Belgrano.

Cómo pedir más información

Quienes quieran conocer más detalles sobre las jornadas o consultar cómo participar pueden comunicarse al número 3886115425.