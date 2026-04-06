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6 de abril de 2026 - 12:18
Jujuy.

BEGU: abren las inscripciones para terciarios y universitarios en San Salvador

Desde hoy, los alumnos de nivel superior pueden anotarse al BEGU 2026 de manera online hasta el 24 de abril.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Este lunes 6 de abril comenzó la inscripción al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026 para estudiantes de nivel terciario y universitario en San Salvador de Jujuy. El trámite estará habilitado hasta el 24 de abril y debe realizarse de manera online a través del sistema dispuesto por el municipio.

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La fecha era una de las más esperadas dentro del cronograma del beneficio, ya que corresponde al tramo destinado a estudiantes de nivel superior. Según la información difundida previamente, el calendario de inscripciones ya había sido definido por el municipio, con apertura escalonada según cada nivel educativo.

Quiénes pueden anotarse en el BEGU y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción habilitada desde hoy alcanza a estudiantes de institutos terciarios y universidades. El período para completar el trámite se extenderá hasta el 24 de abril, por lo que quienes quieran acceder al beneficio deberán realizar el registro dentro de ese plazo.

Desde el municipio remarcaron que el procedimiento es completamente digital, por lo que no es necesario asistir de manera presencial para iniciar la gestión. De todos modos, una vez aprobada la solicitud, el alumno deberá concurrir con su DNI a un punto de atención para habilitar el beneficio.

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Cuáles son los requisitos para el trámite

Para anotarse al BEGU, los estudiantes deben contar con:

  • DNI
  • Tarjeta SUBE registrada a su nombre
  • Constancia de alumno regular actualizada al ciclo 2026

En el caso de los universitarios, además, la constancia debe indicar la condición de alumno “activo simple” o “pleno”, según lo informado en los requisitos del trámite.

También se indicó que la documentación debe presentarse digitalizada al momento de completar el formulario online.

Dónde consultar o recibir ayuda

Para quienes necesiten asistencia con el trámite, el municipio informó distintos centros de atención en la capital jujeña. Los puntos habilitados son:

  • Tumusla 625
  • Edificio municipal de avenida El Éxodo 215
  • Dirección General de Rentas sobre Hipólito Yrigoyen
  • Delegación de Villa Jardín de Reyes
  • CPV Malvinas
  • CPV Chijra
  • CPV Santa Ana en Alto Comedero

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