BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy: hay más de 14 mil estudiantes inscriptos

Decenas de estudiantes secundarios y terciarios de Jujuy ya se anotaron en el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) . “Ya tenemos un aproximado de catorce mil alumnos inscriptos con el beneficio ”, detalló Cinthia Haquim, directora de Atributos Sociales.

Jujuy. Paso a paso: cómo sacar la constancia de alumno regular por SIU Guaraní para hacer el trámite del BEGU

Jujuy. BEGU: "Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados"

“Como venimos insistiendo hace rato, solicitar los listados de alumnos a las instituciones que faltan , que son en nivel secundario son muy pocas y en nivel terciario nos está faltando la gran mayoría. Tenemos 15 listados de establecimientos terciarios y universitarios y solo presentaron cuatro”.

“Las instituciones ya saben que tienen que enviar los listados. Todos los años se hace. Este listado de alumnos es sumamente necesario debido a la cantidad de constancias apócrifas que existieron. Por lo tanto, es necesario corroborar el listado", recalcó la funcionaria. "El año pasado se detectaron muchas constancias apócrifas”.

Sobre la aceptación del BEGU, Haquim aseguró que trabajan sin pausa para resolver los pedidos. “Por ahí puede haber una demora. Una vez aprobado, al día siguiente la persona tiene que ir con el DNI y la Sube a activar en cualquier punto en centro de atención”, aclaró.

Proyecto nuevo - 2026-04-07T130835.601 Cinthia Haquim, directora de Atributos Sociales

BEGU para universitarios y terciarios

La inscripción habilitada alcanza a estudiantes de institutos terciarios y universidades. El período para completar el trámite se extenderá hasta el 24 de abril, por lo que quienes quieran acceder al beneficio deberán realizar el registro dentro de ese plazo.

Desde el municipio remarcaron que el procedimiento es completamente digital, por lo que no es necesario asistir de manera presencial para iniciar la gestión. De todos modos, una vez aprobada la solicitud, el alumno deberá concurrir con su DNI a un punto de atención para habilitar el beneficio.

BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy

Cuáles son los requisitos para el trámite

DNI

Tarjeta SUBE registrada a su nombre

Constancia de alumno regular actualizada al ciclo 2026

En el caso de los universitarios, además, la constancia debe indicar la condición de alumno “activo simple” o “pleno”, según lo informado en los requisitos del trámite. También se indicó que la documentación debe presentarse digitalizada al momento de completar el formulario online.

Dónde consultar o recibir ayuda

Para quienes necesiten asistencia con el trámite, el municipio informó distintos centros de atención en la capital jujeña. Los puntos habilitados son: