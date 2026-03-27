BEGU: el trámite es gratuito y piden evitar links falsos para no caer en estafas

Inscripción al BEGU: recomiendan hacer el trámite por la tarde o de noche por la alta demanda
Inscripción al BEGU: recomiendan hacer el trámite por la tarde o de noche por la alta demanda
La inscripción al BEGU sigue generando una alta demanda en San Salvador de Jujuy y, en ese marco, desde el municipio remarcaron un punto clave: el trámite es completamente gratuito. El mensaje busca llevar tranquilidad a las familias, pero también prevenir posibles estafas o engaños en medio del interés por acceder al beneficio.
“Este trámite es completamente gratuito” “Este trámite es completamente gratuito”
Cuáles son los mejores horarios para inscribirse
La funcionaria explicó que actualmente hay una importante cantidad de beneficiarios intentando completar la inscripción, por lo que en algunos momentos la página puede presentar demoras. Frente a eso, recomendó optar por horarios de menor circulación. “Solicitarles que quizá lo hagan en un horario nocturno o por la tarde donde hay menos cantidad de inscriptos para que puedan hacerlo sin ningún problema”, señaló.
“Solicitarles que quizá lo hagan en un horario nocturno" “Solicitarles que quizá lo hagan en un horario nocturno"
Desde el municipio indicaron que la demanda es alta y que el sistema está recibiendo muchas solicitudes al mismo tiempo. Por eso, una de las principales sugerencias es evitar los horarios pico y probar durante la tarde o la noche, cuando la carga suele ser menor.
Qué hago si no me puedo inscribir en el BEGU
Haquim explicó que el área de Informática está trabajando para responder al volumen de trámites. Mientras tanto, recordó que quienes tengan problemas para completar la inscripción pueden acercarse a Tumusla 625 para recibir asistencia o comunicarse con los contactos publicados en la web municipal.
La inscripción online para acceder al beneficio se realiza desde la página oficial del municipio, en la sección correspondiente al BEGU. Allí también se informa que el trámite para estudiantes secundarios 2026 está habilitado y que el beneficio se gestiona de manera digital.
El pedido a los colegios por los listados
Otro de los puntos centrales que planteó la directora de Atributos Sociales tiene que ver con las instituciones educativas. Según indicó, una gran parte de los establecimientos ya presentó los listados de estudiantes, pero todavía faltan otros por hacerlo.
“Instamos a las otras instituciones que cuanto antes nos hagan el envío de los listados”, expresó. El objetivo es agilizar la carga de datos y facilitar el acceso al beneficio para los alumnos.
Ese pedido también fue planteado por la Municipalidad días atrás, cuando solicitó a los directivos remitir las nóminas de estudiantes para avanzar con la gestión del boleto estudiantil.
En este contexto, desde el municipio volvieron a recordar que la única vía segura para iniciar la solicitud es la web oficial: sansalvadordejujuy.gob.ar/begu. Allí se encuentra el acceso al sistema y la información necesaria para completar el trámite sin costo.