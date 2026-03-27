BEGU: el trámite es gratuito y piden evitar links falsos para no caer en estafas

Inscripción al BEGU: recomiendan hacer el trámite por la tarde o de noche por la alta demanda

Inscripción al BEGU: recomiendan hacer el trámite por la tarde o de noche por la alta demanda

La inscripción al BEGU sigue generando una alta demanda en San Salvador de Jujuy y, en ese marco, desde el municipio remarcaron un punto clave: el trámite es completamente gratuito . El mensaje busca llevar tranquilidad a las familias, pero también prevenir posibles estafas o engaños en medio del interés por acceder al beneficio.

Jujuy. Paso a paso: cómo sacar la constancia de alumno regular por SIU Guaraní para hacer el trámite del BEGU

En diálogo con Canal 4 y Todojujuy , la profesora Cintya Haquim , directora de Atributos Sociales, insistió en que la gestión debe realizarse únicamente por los canales oficiales del municipio. “ Este trámite es completamente gratuito ”, remarcó, y pidió que los estudiantes ingresen solo desde la página oficial para evitar inconvenientes con enlaces falsos o sitios no autorizados.

La funcionaria explicó que actualmente hay una importante cantidad de beneficiarios intentando completar la inscripción, por lo que en algunos momentos la página puede presentar demoras. Frente a eso, recomendó optar por horarios de menor circulación. “ Solicitarles que quizá lo hagan en un horario nocturno o por la tarde donde hay menos cantidad de inscriptos para que puedan hacerlo sin ningún problema ”, señaló.

“Solicitarles que quizá lo hagan en un horario nocturno" “Solicitarles que quizá lo hagan en un horario nocturno"

Desde el municipio indicaron que la demanda es alta y que el sistema está recibiendo muchas solicitudes al mismo tiempo. Por eso, una de las principales sugerencias es evitar los horarios pico y probar durante la tarde o la noche, cuando la carga suele ser menor.

BEGU Inscripción al BEGU: recomiendan hacer el trámite por la tarde o de noche por la alta demanda

Qué hago si no me puedo inscribir en el BEGU

Haquim explicó que el área de Informática está trabajando para responder al volumen de trámites. Mientras tanto, recordó que quienes tengan problemas para completar la inscripción pueden acercarse a Tumusla 625 para recibir asistencia o comunicarse con los contactos publicados en la web municipal.

La inscripción online para acceder al beneficio se realiza desde la página oficial del municipio, en la sección correspondiente al BEGU. Allí también se informa que el trámite para estudiantes secundarios 2026 está habilitado y que el beneficio se gestiona de manera digital.

El pedido a los colegios por los listados

Otro de los puntos centrales que planteó la directora de Atributos Sociales tiene que ver con las instituciones educativas. Según indicó, una gran parte de los establecimientos ya presentó los listados de estudiantes, pero todavía faltan otros por hacerlo.

“Instamos a las otras instituciones que cuanto antes nos hagan el envío de los listados”, expresó. El objetivo es agilizar la carga de datos y facilitar el acceso al beneficio para los alumnos.

Ese pedido también fue planteado por la Municipalidad días atrás, cuando solicitó a los directivos remitir las nóminas de estudiantes para avanzar con la gestión del boleto estudiantil.

En este contexto, desde el municipio volvieron a recordar que la única vía segura para iniciar la solicitud es la web oficial: sansalvadordejujuy.gob.ar/begu. Allí se encuentra el acceso al sistema y la información necesaria para completar el trámite sin costo.