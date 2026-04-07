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7 de abril de 2026 - 08:27
Jujuy.

Este viernes comienza la 16° edición de "La Flor Más Bella" en San San Salvador de Jujuy

Este viernes 10 de abril llega una nueva edición de La Flor Más Bella en Av. 19 de Abril. Será hasta el domingo 12 y habrá más de 40 productores.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Este viernes comienza la 16° edición de La Flor Más Bella en San San Salvador de Jujuy

Este viernes comienza la 16° edición de "La Flor Más Bella" en San San Salvador de Jujuy

Este viernes 10 de abril abrirá sus puertas una nueva edición de “La Flor Más Bella”, la tradicional muestra organizada por productores florícolas de Jujuy. El evento se desarrollará en la playa de estacionamiento de avenida 19 de Abril, entre calles Otero y Canónigo Gorriti, y se extenderá hasta el domingo 12.

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La propuesta forma parte de las actividades por la Semana de la Ciudad, en el camino hacia el 433° aniversario de San Salvador de Jujuy, y cuenta con la organización de la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (APPOJUY), junto al acompañamiento de la Municipalidad.

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Más de 40 productores y una amplia oferta

La exposición reunirá a más de 40 productores locales, además de invitados provenientes de Salta y Tucumán. Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer stands con una gran variedad de plantas y flores, acceder a la compra directa y recibir asesoramiento especializado sobre cultivo y cuidado.

El evento busca promover la producción regional y acercar a la comunidad propuestas vinculadas a la jardinería y el contacto con la naturaleza.

Capacitaciones gratuitas para todo público

Uno de los principales atractivos de esta edición será el cronograma de talleres gratuitos, que se desarrollarán el sábado 11 de abril. Las capacitaciones están pensadas tanto para aficionados como para quienes deseen profundizar sus conocimientos.

Durante la mañana, se abordarán temáticas como el uso de extractos vegetales para el control de plagas, plantas medicinales y preparados para afecciones frecuentes, cuidados de plantas tropicales de follaje y manejo de árboles frutales en la temporada otoño-invierno.

Propuestas recreativas y familiares

Por la tarde, las actividades continuarán con un taller de arte floral y una propuesta de mindfulness en familia, destinada a niños de entre 4 y 10 años acompañados por un adulto. La iniciativa apunta a fortalecer la conexión emocional a través del vínculo con las plantas.

Además, se prevé un espacio dedicado a la lombricultura doméstica, cuyo horario será confirmado durante el evento.

Entrada libre y una invitación a toda la comunidad

“La Flor Más Bella” ofrecerá entrada libre y gratuita durante las tres jornadas, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un espacio que combina producción local, capacitación y recreación.

La muestra se consolida así como un punto de encuentro para quienes buscan aprender, adquirir plantas y compartir en familia en un entorno natural y accesible.

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