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27 de marzo de 2026 - 20:35
Jujuy.

"La gente ayuda a la gente", el proyecto solidario que asiste a familias de Alto Comedero

En el barrio Che Guevara de Alto Comedero, voluntarios compartieron merienda, ropa y juguetes con familias y niños del sector. Buscan donaciones para seguir ayudando.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Un grupo de amigos ayuda a gente de bajos recursos.&nbsp;

Un grupo de amigos ayuda a gente de bajos recursos. 

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Durante la jornada, los vecinos pudieron compartir una merienda preparada por los voluntarios, que incluyó anchi y arroz con leche. Además, se entregaron prendas, alimentos y juguetes reunidos a partir de distintas colaboraciones.

Estamos felices. Gracias a la colaboración de mucha gente que nos acercó ropa, comida, juguetes y muchos chicos recibieron su prenda y los juguetes”, contó Daniel.

Una ayuda que busca llegar cada viernes

Los organizadores explicaron que esta actividad tendrá continuidad en el barrio Che Guevara. Según adelantaron, todos los viernes volverán al mismo sector para garantizar la merienda a los chicos, con la idea de ampliar más adelante la ayuda a otros puntos de Alto Comedero.

Esto nos llena el alma, siempre compartimos y salimos a ayudar a la gente”, expresó uno de los voluntarios.

También remarcaron que la propuesta nació a partir de situaciones que observan cotidianamente en la calle. “La idea salió porque yo camino la calle y veo que muchos hacemos vista ciega y oído sordo. Entonces queremos cambiar esa mentalidad y hacerle entender a la gente que está bueno ayudar al que más necesita”, señalaron.

En ese sentido, agregaron: “Si bien no tenemos mucho, lo poco que tenemos lo podemos compartir. Hay gente que realmente la pasa mal, muchos niños desamparados”.

proyecto solidario

“La felicidad de los chicos no tiene precio”

Daniel y Matías destacaron que el objetivo central del proyecto es acompañar a quienes más lo necesitan y generar un impacto directo en los chicos del sector.

La felicidad de los chicos no tiene precio, eso es algo que a nosotros nos llena. Nosotros hacemos esto y los chicos reciben un juguete y ellos son felices”, dijeron.

Además, confirmaron que el proyecto seguirá creciendo con el aporte de vecinos y personas que quieran colaborar. “Todos los viernes vamos a estar en este sector, Che Guevara. Si bien la idea es expandirnos y llegar a distintos puntos de Alto Comedero, todos los viernes ya está asegurado el lugar acá. La merienda ya la van a tener todos los viernes los chicos”, aseguraron.

El espacio solidario funciona bajo el nombre “La gente ayuda a la gente” y recibe donaciones de ropa, alimentos, juguetes y otros elementos que puedan ser útiles para asistir a familias de la zona.

El proyecto se llama La gente ayuda a la gente. Justamente que nos donen lo que quieran, todo va a ser bienvenido, todo lo que nos donen va a ser entregado”, explicaron.

Cómo colaborar con donaciones

Quienes quieran acercar donaciones pueden comunicarse a través de Facebook con Daniel Jiménez o por teléfono a los números 3884699280 y 3885728377.

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