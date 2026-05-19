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19 de mayo de 2026 - 12:01
Jujuy.

El IVUJ licitó la construcción de 116 departamentos en Alto Comedero y Palpalá

Se trata de 96 departamentos para demanda libre en Alto Comedero en Torres del Alto II y 20 departamentos para UPCN en Palpalá.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Torres del Alto I - Alto Comendero&nbsp;

Torres del Alto I - Alto Comendero 

El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN

El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN

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Las licitaciones se realizaron en el marco de la operatoria público-privada que lleva adelante el IVUJ, una modalidad que permite desarrollar obras habitacionales en la provincia con financiamiento provincial y aportes de postulantes de cada programa.

Dos proyectos habitacionales

Departamentos con demanda libre

Uno de los proyectos corresponde al complejo “Torres del Alto II”, que contempla la construcción de 96 departamentos e infraestructura en Alto Comedero. Esta obra estará orientada a demanda libre y es una de las que más expectativa genera entre quienes buscan acceder a una vivienda a través del organismo provincial.

Departamentos para UPCN

El segundo proyecto corresponde a la licitación pública para la ejecución de 20 departamentos e infraestructura para UPCN en Palpalá, dentro de una etapa de un proyecto mayor de 48 departamentos.

Ivuj - licitación de viviendas
El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN

El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN

Cómo sigue el proceso

Desde el IVUJ informaron que, tras la apertura de sobres, el proceso continuará con la evaluación de las ofertas recibidas. Esa tarea estará a cargo de una comisión evaluadora, que ya se encuentra en instancia de dictámenes.

En el caso de los departamentos destinados a demanda libre, el organismo informará oportunamente el período de adhesión online para quienes estén interesados en acceder a la operatoria.

Empresas oferentes

Para la obra de 20 departamentos de UPCN en Palpalá, cuyo presupuesto oficial es de $3.674.168.995,66, se presentaron las empresas Forbice Construcciones SRL, Cultivar SRL, COPECSA, CITY Constructora SRL, ALPRE SA, El Trébol Constructora, ANDINA Consultora y Constructora, INVLAC, Wichay Servicios y Villanueva e Hijos SA.

En tanto, para el complejo Torres del Alto II, que prevé 96 departamentos en Alto Comedero y cuenta con un presupuesto oficial de $14.134.100.540,17, presentaron ofertas Forbice Construcciones SRL, INVLAC Construcciones SRL, Emprendimiento Río Grande SRL y NGA Construcciones SRL, Villanueva e Hijos SA, Wichay Servicios y Vapeu SRL.

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