El IVUJ licitó la construcción de 116 departamentos en Alto Comedero y Palpalá

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy avanzó con el proceso de licitación para la construcción de 116 nuevos departamentos, distribuidos en dos proyectos habitacionales: 96 unidades para demanda libre en Alto Comedero y 20 departamentos destinados a UPCN en Palpalá.
Las licitaciones se realizaron en el marco de la operatoria público-privada que lleva adelante el IVUJ, una modalidad que permite desarrollar obras habitacionales en la provincia con financiamiento provincial y aportes de postulantes de cada programa.
Dos proyectos habitacionales
Departamentos con demanda libre
Uno de los proyectos corresponde al complejo “Torres del Alto II”, que contempla la construcción de 96 departamentos e infraestructura en Alto Comedero. Esta obra estará orientada a demanda libre y es una de las que más expectativa genera entre quienes buscan acceder a una vivienda a través del organismo provincial.
Departamentos para UPCN
El segundo proyecto corresponde a la licitación pública para la ejecución de 20 departamentos e infraestructura para UPCN en Palpalá, dentro de una etapa de un proyecto mayor de 48 departamentos.
Ivuj - licitación de viviendas
El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN
Cómo sigue el proceso
Desde el IVUJ informaron que, tras la apertura de sobres, el proceso continuará con la evaluación de las ofertas recibidas. Esa tarea estará a cargo de una comisión evaluadora, que ya se encuentra en instancia de dictámenes.
En el caso de los departamentos destinados a demanda libre, el organismo informará oportunamente el período de adhesión online para quienes estén interesados en acceder a la operatoria.
Empresas oferentes
Para la obra de 20 departamentos de UPCN en Palpalá, cuyo presupuesto oficial es de $3.674.168.995,66, se presentaron las empresas Forbice Construcciones SRL, Cultivar SRL, COPECSA, CITY Constructora SRL, ALPRE SA, El Trébol Constructora, ANDINA Consultora y Constructora, INVLAC, Wichay Servicios y Villanueva e Hijos SA.
En tanto, para el complejo Torres del Alto II, que prevé 96 departamentos en Alto Comedero y cuenta con un presupuesto oficial de $14.134.100.540,17, presentaron ofertas Forbice Construcciones SRL, INVLAC Construcciones SRL, Emprendimiento Río Grande SRL y NGA Construcciones SRL, Villanueva e Hijos SA, Wichay Servicios y Vapeu SRL.
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