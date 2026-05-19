El IVUJ licitó la construcción de 116 departamentos en Alto Comedero y Palpalá

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy avanzó con el proceso de licitación para la construcción de 116 nuevos departamentos , distribuidos en dos proyectos habitacionales: 96 unidades para demanda libre en Alto Comedero y 20 departamentos destinados a UPCN en Palpalá .

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Las licitaciones se realizaron en el marco de la operatoria público-privada que lleva adelante el IVUJ, una modalidad que permite desarrollar obras habitacionales en la provincia con financiamiento provincial y aportes de postulantes de cada programa.

Uno de los proyectos corresponde al complejo “Torres del Alto II” , que contempla la construcción de 96 departamentos e infraestructura en Alto Comedero . Esta obra estará orientada a demanda libre y es una de las que más expectativa genera entre quienes buscan acceder a una vivienda a través del organismo provincial.

El segundo proyecto corresponde a la licitación pública para la ejecución de 20 departamentos e infraestructura para UPCN en Palpalá , dentro de una etapa de un proyecto mayor de 48 departamentos.

Ivuj - licitación de viviendas El IVUJ licitó 96 departamentos para demanda libre y 20 para UPCN

Cómo sigue el proceso

Desde el IVUJ informaron que, tras la apertura de sobres, el proceso continuará con la evaluación de las ofertas recibidas. Esa tarea estará a cargo de una comisión evaluadora, que ya se encuentra en instancia de dictámenes.

En el caso de los departamentos destinados a demanda libre, el organismo informará oportunamente el período de adhesión online para quienes estén interesados en acceder a la operatoria.

Empresas oferentes

Para la obra de 20 departamentos de UPCN en Palpalá, cuyo presupuesto oficial es de $3.674.168.995,66, se presentaron las empresas Forbice Construcciones SRL, Cultivar SRL, COPECSA, CITY Constructora SRL, ALPRE SA, El Trébol Constructora, ANDINA Consultora y Constructora, INVLAC, Wichay Servicios y Villanueva e Hijos SA.

En tanto, para el complejo Torres del Alto II, que prevé 96 departamentos en Alto Comedero y cuenta con un presupuesto oficial de $14.134.100.540,17, presentaron ofertas Forbice Construcciones SRL, INVLAC Construcciones SRL, Emprendimiento Río Grande SRL y NGA Construcciones SRL, Villanueva e Hijos SA, Wichay Servicios y Vapeu SRL.