Carlos Sadir recorrió las 150 Hectáreas y resaltó el avance de 288 nuevas viviendas en Alto Comedero

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , recorrió el avance de la construcción de 288 departamentos y obras de infraestructura que se ejecutan en el sector de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero. Se trata de una operatoria impulsada por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), desarrollada de manera articulada entre los sectores público y privado.

Durante la visita, Sadir destacó la importancia del proyecto y señaló que “la obra avanza para que más familias jujeñas tengan su casa propia”, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con el acceso a la vivienda.

El mandatario explicó que el emprendimiento está compuesto por distintos módulos habitacionales y que se encuentra colindante con las 110 viviendas que fueron entregadas recientemente, lo que permite consolidar un nuevo núcleo urbano en la zona.

En relación a la infraestructura vial y la conectividad, Sadir indicó que se están realizando trabajos de cordón cuneta desde la avenida Intersindical por calle Islas Malvinas, con el objetivo de mejorar el acceso al sector. “La idea es facilitar el ingreso hasta acá, tanto a las 110 viviendas ya entregadas como a los 288 departamentos en construcción”, remarcó.

Generación de empleo y compromiso social

El gobernador también resaltó el impacto de la obra en la generación de empleo, ya que más de 300 trabajadores de la UOCRA se encuentran desempeñando tareas en el lugar. En ese sentido, ratificó el compromiso del Gobierno de Jujuy con la obra pública como motor de trabajo y desarrollo.

“Esperamos seguir haciendo más obra pública, sobre todo viviendas, sabiendo que hay una necesidad muy importante de los jujeños de llegar a su casa propia”, expresó Sadir.

Nueva metodología de financiamiento público-privado en Jujuy

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, detalló que el proyecto cuenta con siete frentes de obra activos y la participación de cinco empresas constructoras. “Son 288 viviendas nuevas que, junto a las 110 ya entregadas, consolidan un conglomerado urbano significativo que cambiará el sector”, afirmó.

Stanic destacó que el avance de los trabajos responde a la decisión política del gobernador de priorizar la construcción de viviendas y explicó que las empresas están cumpliendo con los plazos establecidos.

Asimismo, se refirió a la metodología de financiamiento público-privado, indicando que “es una modalidad novedosa que comenzó con las Torres de Luján, ante la ausencia de fondos FONAVI. El aporte del adjudicatario, similar a un alquiler, permite que la vivienda avance y no se paralice la obra pública”.

Estado de la licitación y proceso de adjudicación

En tanto, el presidente del IVUJ, José Luis Paiquez, señaló que tanto el Gobierno provincial como el Instituto de Vivienda realizan un gran esfuerzo para ejecutar la obra, junto a las empresas constructoras que cumplen con los protocolos y altos estándares de higiene y seguridad, supervisados por las autoridades provinciales.

Paiquez precisó que los 288 departamentos ya fueron licitados y se encuentran en plena ejecución. “Los futuros adjudicatarios ya fueron sorteados en un orden de prelación y actualmente estamos en el proceso de evaluación de cada uno de ellos, respetando el orden obtenido”, explicó.

Del recorrido participaron autoridades del IVUJ, representantes de las empresas constructoras y miembros de la UOCRA Jujuy.