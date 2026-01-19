lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 07:00
Jujuy.

Carlos Sadir anunció baja de impuestos y exenciones para sectores productivos

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, anunció un conjunto de disposiciones orientadas a reducir la carga impositiva y a acompañar a sectores productivos y contribuyentes de la provincia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir informó una serie de medidas fiscales orientadas a aliviar la carga impositiva en la provincia de Jujuy. Las disposiciones surgieron a partir de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Legislatura, que derivaron en la sanción de tres leyes con impacto directo en la actividad económica local. El esquema incluye bajas de impuestos provinciales, exenciones temporales y beneficios para contribuyentes cumplidores, con foco en sectores productivos considerados estratégicos.

Según se detalló, el paquete fiscal busca acompañar a la industria, el comercio, los servicios y a las familias jujeñas, mediante incentivos que apuntan a reducir costos y favorecer la formalización de actividades económicas en toda la provincia.

Exenciones en Ingresos Brutos

Uno de los ejes centrales de las medidas se concentra en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. En ese marco, se estableció una exención por el plazo de 12 meses para aquellos contribuyentes que se inscriban de manera espontánea. El beneficio rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y alcanza a quienes regularicen su situación fiscal dentro del período establecido.

La iniciativa apunta a ampliar la base de contribuyentes y facilitar el ingreso al sistema formal, en un contexto donde la presión tributaria suele representar una barrera para pequeños y medianos emprendimientos. La exención temporal permite iniciar actividades con menor carga fiscal durante el primer año.

Además, se definió una exención del 100% en Ingresos Brutos para las actividades de la industria manufacturera. La medida alcanza a uno de los sectores centrales de la economía jujeña y busca fortalecer el entramado productivo local, con impacto directo en la generación de empleo.

Anuncio del gobernador Carlos Sadir.

Anuncio del gobernador Carlos Sadir.

Bajas impositivas para comercio, transporte, construcción y turismo

El esquema de alivio fiscal también contempla reducciones parciales en distintos rubros. En el caso del comercio de productos alimenticios, el transporte automotor y la construcción o modificación de viviendas familiares, se aplican bajas del 50% y del 25%, según la actividad.

Estas reducciones alcanzan tanto a prestadores de servicios como a actividades vinculadas al consumo diario y a la obra privada. A su vez, el beneficio se extiende a las agencias de viaje y al sector hotelero, dos áreas ligadas al turismo, una de las principales fuentes de ingresos en la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial se destacó que estas decisiones permiten mejorar la competitividad de los sectores alcanzados y generar un entorno más previsible para la inversión local.

Beneficios en Impuesto de Sellos y alivio en el Inmobiliario

En materia de Impuesto de Sellos, la normativa establece una exención del 100% para contratos de carácter familiar. Para los contratos comerciales, el beneficio alcanza al 50%. Esta medida ratifica un régimen que ya se aplica en la provincia desde hace un año.

En paralelo, se definió un esquema de incentivos en el Impuesto Inmobiliario destinado a contribuyentes cumplidores. El sistema incluye descuentos por el pago anual anticipado y beneficios adicionales para quienes adhieran al débito automático o utilicen medios digitales de pago.

El objetivo consiste en promover el cumplimiento voluntario y simplificar los mecanismos de pago, con impacto directo en la economía doméstica de miles de familias jujeñas.

Dentro del paquete fiscal también se mantiene vigente un plan de regularización impositiva. El régimen contempla descuentos sobre intereses y honorarios en casos de ejecuciones fiscales y ofrece plazos de hasta 18 meses para cancelar deudas de Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario.

