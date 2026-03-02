martes 03 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 19:19
Política.

Adriano Morone advirtió que libertarios, kirchneristas y la izquierda "demostraron ser lo mismo"

El legislador de Jujuy Crece cuestionó las críticas al discurso del gobernador Carlos Sadir en la apertura de Sesiones Ordinarias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Adriano Morone.

Adriano Morone.

“La Libertad Avanza, el kirchnerismo y la izquierda son lo mismo en Jujuy”, afirmó el diputado provincial Adriano Morone, quien además observó que “podrían armar un interbloque juntos, porque en definitiva son lo mismo”.

Al profundizar sus argumentos, el legislador de Jujuy Crece cuestionó las objeciones planteadas por dichas fracciones políticas al mensaje pronunciado por el gobernador Carlos Sadir en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Frente a las medidas de reducción de impuestos y los anuncios de promoción de inversiones, temas que en el discurso la LLA dice defender, particularmente esperaba algún reconocimiento o una valoración positiva, pero el posicionamiento adoptado fue distinto”, resaltó y enfatizó que “lo más llamativo es que los libertarios terminaron diciendo exactamente lo mismo que la izquierda y el kirchnerismo”.

“El gobernador realizó anuncios importantes y de distinta índole, con medidas concretas en materia de obra pública, modernización del Estado, equilibrio fiscal, baja de impuestos y proyectos de fomento de inversiones”, recordó Morone y apuntó que “estas son definiciones orientadas a consolidar el crecimiento y a generar mejores condiciones para el desarrollo del sector privado en Jujuy”.

Siguiendo esta línea argumental, consideró que “si van a coincidir en el diagnóstico y en las críticas con la izquierda y los K, tal vez deberían empezar a pensar en armar un interbloque juntos”.

En otro orden, subrayó que “Jujuy necesita responsabilidad política y una oposición seria, que acompañe las medidas que favorecen el desarrollo, el empleo y la inversión, en lugar de quedarse solo en posiciones declamativas”.

