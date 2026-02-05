El gobernador Carlos Sadir recorrió las obras en el Centro Cultural Lola Mora: está en un 90%

El Centro Cultural Lola Mora transita su tramo final y ya presenta un avance general del 90%, según se informó tras una recorrida oficial encabezada por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El espacio, concebido con criterios de sustentabilidad y diseño paisajístico, se consolida como uno de los proyectos culturales más relevantes de la provincia.

Durante la visita, el mandatario recorrió distintos sectores del complejo y remarcó el valor simbólico de la obra. En ese marco, definió al centro cultural como “una obra emblemática que articula nuestro pasado, presente y futuro”, en referencia al cruce entre historia, identidad y proyección cultural.

El gobernador también puso el foco en la diversidad de espacios que integran el predio y en la forma en que cada área se vincula con el entorno natural. El diseño paisajístico y el uso de energías limpias forman parte de los ejes centrales del proyecto, pensados desde su concepción original.

Un espacio pensado para la inclusión

En el interior del edificio, los trabajos muestran un alto nivel de avance y ya permiten visualizar el funcionamiento integral del centro. Sadir destacó el equipamiento tecnológico interactivo que ofrecerá el espacio, orientado a generar una experiencia didáctica y accesible para todo público.

Uno de los puntos señalados fue la Sala de Interpretación, que contará con dispositivos adaptados para personas ciegas, lo que amplía el acceso a los contenidos culturales y refuerza el perfil inclusivo del proyecto. A esto se suma un solárium destinado a talleres y actividades culturales, pensado como un espacio abierto y versátil.

Según se explicó durante la recorrida, cada sector brindará información sobre la figura de Lola Mora, su obra y su legado, además de relatar la historia del arquitecto César Pelli y el proceso de construcción del complejo cultural.

Respeto por el diseño original

El gobernador remarcó que el desarrollo de la obra mantiene fidelidad al diseño original de César Pelli, uno de los arquitectos más reconocidos a nivel internacional. “En cada paso respetamos el diseño de Pelli”, afirmó, al tiempo que subrayó la calidad arquitectónica del conjunto.

En cuanto a los trabajos exteriores, las tareas se concentran actualmente en el acceso principal al predio. Allí se ejecuta la colocación de adoquinado y la instalación de reflectores solares LED autónomos, que permitirán iluminación eficiente sin consumo de energía convencional.

Estas intervenciones buscan mejorar la circulación y reforzar el perfil sustentable del centro cultural, en línea con los criterios ambientales que atraviesan toda la obra.

Un nuevo polo cultural y turístico para Jujuy

Desde el Gobierno provincial señalaron que el Centro Cultural Lola Mora se proyecta como un punto de referencia tanto para los jujeños como para los visitantes que llegan desde distintos puntos del país y del exterior. El espacio integrará propuestas vinculadas a la historia, la cultura y la identidad local.

En la recorrida también participaron el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, junto a representantes de la empresa Panedile Argentina, a cargo de la ejecución de la obra. Las autoridades coincidieron en destacar el ritmo sostenido de los trabajos y el nivel de terminación alcanzado.