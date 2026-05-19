martes 19 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de mayo de 2026 - 10:38
Jujuy.

Palpalá: un delincuente persiguió y asaltó a una adolescente en plena calle

El hecho ocurrió ayer por la noche en Av. Congreso de la ciudad de Palpalá. Tras el robo, el ladrón se dio a la fuga y buscan dar con su paradero.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo a una adolescente en Palpalá - Imagen creada con IA

Robo a una adolescente en Palpalá - Imagen creada con IA

Una adolescente fue víctima de un robo durante la noche del lunes en la ciudad de Palpalá. El episodio ocurrió sobre avenida Congreso, a la altura de la Casa de la Cultura del barrio Paso de Jama, cuando la menor se dirigía hacia el polideportivo del barrio Alto Palpalá.

Lee además
se habria dormido, atropello a una mujer y volco en palpala
Policiales.

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá
Persecución y alcoholemia positiva en Palpalá
Jujuy.

Persecución y alcoholemia positiva: un detenido tras choque en Palpalá

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la joven advirtió que un hombre la seguía a corta distancia mientras caminaba por la zona.

Asalto y robo en Palpalá - Imagen ilustrativa
Asalto y robo en Palpalá - Imagen ilustrativa

Asalto y robo en Palpalá - Imagen ilustrativa

El delincuente la interceptó y le exigió el celular

Según trascendió, al llegar a las inmediaciones del centro cultural, el sospechoso aceleró el paso, interceptó a la adolescente y la amenazó para exigirle la entrega de su teléfono celular.

En medio de la situación de miedo y desesperación, la víctima decidió arrojarse al suelo en un intento por resguardar sus pertenencias y evitar mayores agresiones.

Tras el violento episodio, la menor logró ponerse a salvo y posteriormente su padre se presentó en la unidad policial para realizar la denuncia correspondiente.

Investigan el hecho y buscan al ladrón

A partir de la denuncia, efectivos policiales iniciaron las actuaciones de rigor por el delito de robo y trabajan para identificar al responsable del ataque.

Entre las tareas investigativas se realizan recorridos y rastrillajes en la zona, además del análisis de posibles registros de cámaras de seguridad que permitan establecer la identidad del sospechoso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se habría dormido, atropelló a una mujer y volcó en Palpalá

Persecución y alcoholemia positiva: un detenido tras choque en Palpalá

FNE 2026: los chicos de la EET de Palpalá ya comenzaron a trabajar en su carroza

Secuestraron ocho caballos sueltos en Palpalá: cómo realizar la denuncia

Vecinos de Palpalá preocupados por la cantidad de panales de abeja en un espacio verde

Lo que se lee ahora
del historico canchon de la enet 2 a la cocina: asi es la nueva vida del profe bacha video
FNE 2026.

Del histórico canchón de la ENET 2 a la cocina: así es la nueva vida del profe Bacha

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Guido Kaczka en los premios Martín Fierro. video
Espectáculos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).
DIPEC.

Cuánto necesitó una familia en Jujuy para no ser pobre ni indigente en abril

Alerta por frío extremo. 
Jujuy.

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy: qué zonas están afectadas

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva
Jujuy.

Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

Un sitio web te muestra de forma gratuita el origen de tu apellido.  
Sociedad.

Así es el sitio web que permite descubrir gratis el origen de tu apellido

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel