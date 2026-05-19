Palpalá: un delincuente persiguió y asaltó a una adolescente en plena calle

Una adolescente fue víctima de un robo durante la noche del lunes en la ciudad de Palpalá. El episodio ocurrió sobre avenida Congreso, a la altura de la Casa de la Cultura del barrio Paso de Jama, cuando la menor se dirigía hacia el polideportivo del barrio Alto Palpalá.
De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la joven advirtió que un hombre la seguía a corta distancia mientras caminaba por la zona.
Asalto y robo en Palpalá - Imagen ilustrativa
Asalto y robo en Palpalá - Imagen ilustrativa
El delincuente la interceptó y le exigió el celular
Según trascendió, al llegar a las inmediaciones del centro cultural, el sospechoso aceleró el paso, interceptó a la adolescente y la amenazó para exigirle la entrega de su teléfono celular.
En medio de la situación de miedo y desesperación, la víctima decidió arrojarse al suelo en un intento por resguardar sus pertenencias y evitar mayores agresiones.
Tras el violento episodio, la menor logró ponerse a salvo y posteriormente su padre se presentó en la unidad policial para realizar la denuncia correspondiente.
Investigan el hecho y buscan al ladrón
A partir de la denuncia, efectivos policiales iniciaron las actuaciones de rigor por el delito de robo y trabajan para identificar al responsable del ataque.
Entre las tareas investigativas se realizan recorridos y rastrillajes en la zona, además del análisis de posibles registros de cámaras de seguridad que permitan establecer la identidad del sospechoso.
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