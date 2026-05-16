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16 de mayo de 2026 - 12:19
Alerta.

Secuestraron ocho caballos sueltos en Palpalá: cómo realizar la denuncia

Ocho caballos fueron secuestrados en Palpalá tras circular sueltos por barrio Escuela Patria y sectores de Ruta 56. Advierten por el riesgo vial.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Peligro vial en Palpalá: ocho caballos sueltos fueron secuestrados en Ruta 56

Peligro vial en Palpalá: ocho caballos sueltos fueron secuestrados en Ruta 56

Ocho animales sueltos en rutas de Jujuy fueron secuestrados en Palpalá luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de caballos sin cuidador en barrio Escuela Patria y en sectores de Ruta Provincial 56. La situación encendió la preocupación por el peligro que representan para conductores, motociclistas y peatones.

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Animales sueltos en Ruta 56: riesgo para conductores

Personal del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 8 intervino en Palpalá y procedió al secuestro de ocho equinos que deambulaban en la vía pública. El operativo se concretó luego de varios llamados telefónicos que advertían sobre la presencia de los animales en barrio Escuela Patria y en algunos tramos de la Ruta Provincial 56.

De acuerdo con la información policial, los caballos se encontraban sueltos sobre la cinta asfáltica, sin la presencia de un cuidador o responsable. Esta situación generaba un riesgo directo para transeúntes, motociclistas y automovilistas que circulaban por la zona.

En las últimas semanas, los accidentes de tránsito volvieron a ocupar un lugar central en la agenda jujeña. Por eso, este tipo de hechos refuerza la necesidad de extremar los cuidados al volante y de insistir en la responsabilidad de quienes tienen animales en zonas cercanas a rutas, caminos vecinales o calles transitadas.

Ocho equinos fueron secuestrados en Palpalá tras ser detectados sueltos en la vía pública.
Ocho equinos fueron secuestrados en Palpalá tras ser detectados sueltos en la vía pública.

Ocho equinos fueron secuestrados en Palpalá tras ser detectados sueltos en la vía pública.

Dónde denunciar animales sueltos en Jujuy

Ante la presencia de caballos, vacas u otros animales sueltos en rutas, caminos o espacios públicos de Jujuy, las autoridades recomiendan realizar la denuncia de inmediato. Según información oficial difundida por la Policía de Jujuy y el Ministerio de Seguridad, se puede llamar al 911, acudir a la comisaría más cercana o comunicarse con el Cuerpo de Caballería al 388-6857108.

La Ley Provincial Nº 3518 establece que los animales sueltos o abandonados en rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales y calles públicas dentro del territorio jujeño, que no estén bajo control de un responsable, pueden ser secuestrados por la Policía de la provincia.

Los propietarios deben tomar medidas para evitar que los animales salgan a la vía pública. Eso incluye mantener en condiciones alambrados, portones, cercos perimetrales y espacios de guarda. Dejar animales sueltos no solo implica una infracción: también puede provocar tragedias evitables.

La recomendación para quienes circulan por rutas o avenidas donde suele haber animales es reducir la velocidad, mantener distancia prudente, evitar maniobras bruscas y dar aviso inmediato a las autoridades si se detecta algún ejemplar sobre la calzada o en la banquina.

El caso ocurrido en Palpalá vuelve a poner el foco en una advertencia concreta: la seguridad vial no depende solo de quienes manejan, sino también de la responsabilidad de los dueños de animales y del rápido aviso de la comunidad.

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