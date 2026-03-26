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26 de marzo de 2026 - 19:03
Jujuy.

Secuestro de animales sueltos en la vía pública: las multas superan los $3.500.000

En Palpalá, la Policía retiró 12 animales sueltos en apenas cuatro días y volvió a crecer la preocupación por el riesgo y el peligro, sobre todo de noche.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

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Los procedimientos se realizaron entre el 22 y el 24 de marzo y dejaron como saldo el secuestro de 11 caballos y un burro. Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 8, que intervino en sectores considerados críticos por la circulación vehicular.

El peligro de los animales sueltos en rutas y accesos

Los animales de gran porte en la vía pública representan una amenaza constante para conductores, motociclistas y peatones. En rutas, donde los vehículos circulan a mayor velocidad, el riesgo de siniestros viales se incrementa notablemente.

Un caballo o un burro pueden irrumpir de manera imprevista sobre la calzada y provocar maniobras bruscas o choques de gran impacto. La situación se vuelve todavía más delicada durante la noche o cuando hay poca visibilidad.

En ese contexto, las rutas provinciales 56 y 21 aparecen entre los sectores donde se detectó mayor presencia de animales sueltos, por lo que las autoridades desplegaron operativos específicos en esos corredores.

Multas millonarias y otras sanciones

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Animales sueltos de gran porte en la vía pública.

Animales sueltos de gran porte en la vía pública.

En Jujuy, una ley sanciona a quienes dejan caballos, vacas, llamas, corderos u otros animales de gran porte sin las medidas de seguridad adecuadas en cercanías de rutas provinciales, nacionales o caminos vecinales.

Las sanciones pueden ser económicas, pero también incluir trabajos comunitarios o incluso prisión, según la gravedad de la falta. En el caso de las multas, el monto máximo puede llegar a $3.524.000.

La unidad contravencional actual es de $176.200 y el máximo previsto es de 20 unidades. Las sanciones son establecidas por el Juzgado Contravencional N°1 y se actualizan de acuerdo con el índice del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Qué pasa si el dueño quiere recuperar al animal

Cuando los propietarios quieren recuperar a los animales secuestrados, deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, acreditar la marca correspondiente, presentar los certificados de sanidad animal y abonar los gastos de traslado y de tratamiento médico, en caso de que haya sido necesario.

De esta manera, las autoridades buscan desalentar la irresponsabilidad de quienes dejan animales sueltos sin control y reducir el peligro que eso implica para la seguridad vial.

Dónde denunciar si veo caballos sueltos

En Jujuy, quienes observen caballos u otros animales sueltos en la vía pública pueden denunciar la situación llamando al 911 o acercándose a la comisaría más cercana.

Si el animal ingresa a una propiedad privada, también se debe dar aviso en la dependencia policial para que intervenga el personal correspondiente.

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