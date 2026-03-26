Secuestro de animales sueltos en la vía pública: las multas superan los $3.500.000

La presencia de animales sueltos en la vía pública volvió a generar preocupación en Jujuy. En Palpalá, en apenas cuatro días, la Policía retiró 12 animales que circulaban sin control por calles y rutas , una situación que expone el riesgo permanente que representan este tipo de casos para quienes transitan por la zona.

Jujuy. Abandono animal en Jujuy: qué dice la Justicia y qué sanciones prevé la ley

Los procedimientos se realizaron entre el 22 y el 24 de marzo y dejaron como saldo el secuestro de 11 caballos y un burro. Los operativos estuvieron a cargo del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 8, que intervino en sectores considerados críticos por la circulación vehicular.

Los animales de gran porte en la vía pública representan una amenaza constante para conductores, motociclistas y peatones. En rutas, donde los vehículos circulan a mayor velocidad, el riesgo de siniestros viales se incrementa notablemente.

Un caballo o un burro pueden irrumpir de manera imprevista sobre la calzada y provocar maniobras bruscas o choques de gran impacto. La situación se vuelve todavía más delicada durante la noche o cuando hay poca visibilidad.

En ese contexto, las rutas provinciales 56 y 21 aparecen entre los sectores donde se detectó mayor presencia de animales sueltos, por lo que las autoridades desplegaron operativos específicos en esos corredores.

Multas millonarias y otras sanciones

image Animales sueltos de gran porte en la vía pública.

En Jujuy, una ley sanciona a quienes dejan caballos, vacas, llamas, corderos u otros animales de gran porte sin las medidas de seguridad adecuadas en cercanías de rutas provinciales, nacionales o caminos vecinales.

Las sanciones pueden ser económicas, pero también incluir trabajos comunitarios o incluso prisión, según la gravedad de la falta. En el caso de las multas, el monto máximo puede llegar a $3.524.000.

La unidad contravencional actual es de $176.200 y el máximo previsto es de 20 unidades. Las sanciones son establecidas por el Juzgado Contravencional N°1 y se actualizan de acuerdo con el índice del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Qué pasa si el dueño quiere recuperar al animal

Cuando los propietarios quieren recuperar a los animales secuestrados, deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, acreditar la marca correspondiente, presentar los certificados de sanidad animal y abonar los gastos de traslado y de tratamiento médico, en caso de que haya sido necesario.

De esta manera, las autoridades buscan desalentar la irresponsabilidad de quienes dejan animales sueltos sin control y reducir el peligro que eso implica para la seguridad vial.

Dónde denunciar si veo caballos sueltos

En Jujuy, quienes observen caballos u otros animales sueltos en la vía pública pueden denunciar la situación llamando al 911 o acercándose a la comisaría más cercana.

Si el animal ingresa a una propiedad privada, también se debe dar aviso en la dependencia policial para que intervenga el personal correspondiente.