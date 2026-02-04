Avances en la Ruta Nacional 34: Carlos Sadir recorrió la obra

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recorrió el avance de las obras sobre la Ruta Nacional N° 34 , en el tramo que va desde el acceso a Salta hasta San Pedro de Jujuy. Los trabajos, que se ejecutan bajo la órbita del Gobierno provincial a través de la Dirección Provincial de Vialidad, muestran un progreso sostenido y forman parte de una intervención clave para mejorar la seguridad vial y la conectividad en el norte argentino.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por funcionarios provinciales y autoridades de la empresa Panedile, responsable de la ejecución. En ese contexto, Sadir puso en valor la decisión política de asumir la obra y subrayó su importancia estratégica para la provincia.

El proyecto abarca 27 kilómetros y contempla la duplicación de calzada, nuevas estructuras, iluminación y mejoras integrales sobre una de las rutas más transitadas de la región.

Al evaluar el estado de los trabajos, el gobernador sostuvo que “el trabajo tiene un avance muy importante, varios de los puentes están prácticamente finalizados y ya se está realizando la colocación de las carpetas” .

En esa línea, Sadir expresó su satisfacción por el ritmo de ejecución y señaló: “Estoy muy contento viendo que la obra avanza mucho y esperamos que prontamente el sector ya esté listo para poder ponerlo a disposición de los usuarios”.

El mandatario remarcó que se trata de una intervención clave para el ingreso a la provincia y afirmó que “la obra sigue y sigue bien”, al tiempo que destacó su impacto directo en la transitabilidad y la seguridad vial.

Seguridad, conectividad y trabajo como ejes

Sadir explicó que la decisión de avanzar con una obra sobre una ruta nacional implicó un esfuerzo significativo para la Provincia. “Hay un gran esfuerzo para avanzar con esta obra, pero lo vale, lo justifica y tiene que ver con la seguridad, con la transitabilidad de los jujeños y de tanta gente que nos visita”, expresó.

Además, señaló que la nueva traza “mejora la conectividad de toda nuestra provincia e impacta en la generación de puestos de trabajo”, y vinculó esta obra con otras intervenciones de infraestructura que se desarrollan en distintos puntos de Jujuy.

Durante el recorrido también estuvieron presentes el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic; el presidente de Panedile, Hugo Dragonetti; y responsables técnicos de la empresa constructora.

Detalles del proyecto y estado de avance

La Dirección Provincial de Vialidad dirige los trabajos en el tramo comprendido entre los kilómetros 1149,74 y 1176 de la Ruta Nacional 34. La duplicación de calzada busca mejorar la fluidez del tránsito, reducir riesgos de siniestros y fortalecer la conexión entre Jujuy y Salta.

El avance general de la obra alcanza el 22%. En ese marco, ya se concretaron tareas de movimiento de suelo, nivelación, conformación de paquetes estructurales y extendido de concreto asfáltico en distintos sectores. Hasta el momento, se produjeron 25.600 toneladas de concreto asfáltico, sobre un total previsto de 140.000 toneladas.

Uno de los aspectos destacados es el uso, por primera vez en la provincia, de asfalto modificado, una innovación que aporta mayor durabilidad y mejor desempeño de la calzada.

Carlos Sadir en la Ruta 34 Carlos Sadir en la Ruta 34.

Iluminación, defensas y obras complementarias

El proyecto incluye la instalación de 695 columnas metálicas de iluminación y 3,48 kilómetros de tendido eléctrico aéreo, con el objetivo de mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad vial.

También se prevé la colocación de 1.076,84 metros de barandas cincadas para defensa vehicular, junto con trabajos de adecuación de canales, bacheo y mejora de las calzadas que permanecen en uso durante la ejecución.

Entre las intervenciones técnicas se encuentran el reemplazo de suelo de pantano, la construcción de terraplenes con compactación especial, la ejecución de subbases y bases granulares, y el enripiado de banquinas. A su vez, avanzan obras de drenaje como sifones y estructuras menores.

En diciembre de 2025 se completó el montaje de las vigas principales del puente ubicado sobre la RN 1V66, en la progresiva 11+053. La maniobra incluyó el izaje de cinco vigas de aproximadamente 77 toneladas cada una, mediante el uso de grúas de gran porte.

El proyecto total contempla la construcción de nueve puentes. Actualmente, en la obra trabajan 260 personas entre personal directo e indirecto, con la participación de más de 90 equipos pesados y 20 equipos livianos.