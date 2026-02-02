Humahuaca honró a la Virgen de la Candelaria con una multitudinaria misa

Humahuaca volvió a ser escenario de una de las expresiones religiosas más significativas del norte argentino. Este lunes, la comunidad local y visitantes de distintos puntos del país participaron de los actos en honor a la Virgen de la Candelaria , patrona y protectora de la ciudad, en una celebración marcada por la devoción popular y la masiva concurrencia.

La jornada tuvo como eje la misa central, que reunió a familias, peregrinos y autoridades provinciales. Entre los presentes estuvo el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir , quien acompañó las actividades religiosas y destacó el valor espiritual que la festividad tiene para el pueblo jujeño.

Una devoción que convoca a todo el país

Durante la ceremonia religiosa, el gobernador Sadir expresó su agradecimiento por la invitación y subrayó la identidad creyente de la provincia. “Acompañando al pueblo de Humahuaca, agradeciendo la invitación”, señaló el mandatario.

En ese marco, remarcó la importancia de la fe en la vida cotidiana de los jujeños. “Esto es algo muy importante, el de Jujuy es un pueblo muy devoto”, afirmó, al tiempo que puso en valor la figura de la Virgen de la Candelaria como símbolo de protección espiritual.

El acto litúrgico se convirtió en el momento más convocante de la jornada. Sadir destacó la magnitud del encuentro religioso y la diversidad de los asistentes. “Estuvimos en la misa con tanta gente de todo el país”, expresó.

Además, el gobernador hizo referencia al sentido protector que la comunidad atribuye a la Virgen. “Veneramos a la Virgen de la Candelaria, que es la protectora”, sostuvo durante su mensaje.

En el cierre de su participación, Sadir manifestó su gratitud y dejó un mensaje dirigido a todos los jujeños. “Muy agradecido, pidiendo la protección de la Virgen de la Candelaria para toda la gente de Humahuaca y toda la provincia”, afirmó.