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18 de marzo de 2026 - 07:08
Jujuy.

Se viene La Vendimia de El Bayeh: artistas invitados y actividades día por día

Una vez más, La Vendimia de El Bayeh convocará a referentes del mundo del vino, la cocina y la música como así también a productores y bodegueros locales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Vendimia del Bayeh 2025.

La Vendimia del Bayeh 2025.

Bodega El Bayeh presenta la cuarta edición de La Vendimia de El Bayeh, un festival cada vez más instalado en el mapa enoturístico de la Argentina: “ vino, gastronomía, cultura y música” es la propuesta de sus tres grandes eventos que tendrán como protagonista al paisaje de Maimará y Purmamarca del sábado 21 al lunes 23 de marzo de 2026

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“La cosecha es el momento más importante del año para todas las bodegas. Para nosotros, además, La Vendimia es la oportunidad de dar a conocer la cultura y los paisajes de nuestra región. El vino es el corazón del festival, sumado a la gastronomía, la música y el arte”, comenta Daniel Manzur, viticultor y director de Bodega El Bayeh. Estamos muy felices de tener la oportunidad de volver a compartir este festival. Nos llena de alegría que nos acompañen tantos talentos, para compartir nuestro Jujuy y la magia de la Quebrada de Humahuaca, algo muy especial para nosotros ¡Los esperamos, suma su hermana Rocío Manzur, directora de La Vendimia de El Bayeh.

En el plano gastronómico, la gran Dolli Irigoyen —madrina del festival— volverá a estar presente para cocinar El Banquete de El Bayeh el domingo 22 en Maimará, frente a la Paleta del Pintor. Por su parte, Florencia Rodríguez (creadora de El Nuevo Progreso) estará a cargo de la Mesa de Territorio el sábado 21 en Purmamarca. En las actividades y charlas vinculadas al vino, los viticultores Daniel Manzur y Matías Michelini y el periodista especializado y sommelier Fabricio Portelli compartirán su experiencia y conocimiento con los participantes. Asimismo, tampoco faltarán los productores invitados de las bodegas de la Quebrada de Humahuaca que se reunirán el lunes 23 en Maimará.

La Vendimia de El Bayeh 2025 - PH NICOLÁS LAZARTE (18)
La Vendimia del Bayeh 2025.

La Vendimia del Bayeh 2025.

Con respecto a la música, el festival volverá a contar con la presencia del Cuarteto Divergente, formación de cuerdas liderada por Alejandro Terán, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh y Rocío Manzur, que llevarán adelante el concierto Delirio Electro-Orquestal con invitados especiales como Maggie Cullen. Además, este año se suma una gran peña folclórica como festejo de cierre del festival junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma Passline y en Manzur Market (Belgrano 1053 - San Salvador de Jujuy), con la opción de comprar el 3- day-pass para vivir la experiencia completa o el pase individual para cada día del festival. Para conocer más sobre las ediciones anteriores y obtener más información sobre La Vendimia de El Bayeh visitá el canal de YouTube de la bodega y las redes sociales del festival.

Embed - ROCIO MANZUR- La Vendimia de El Bayeh

La Vendimia de El Bayeh: todas las actividades día por día

Sábado 21 de marzo – NOCHE ENCANTADA EN EL MANANTIAL DEL SILENCIO. El comienzo del ritual y la Mesa de Territorio por Florencia Rodríguez. Desde las 18h, el hotel Manantial del Silencio (Purmamarca) abrirá sus puertas para disfrutar un atardecer inolvidable que comenzará con una recepción que dará apertura el festival y un ritual enfocado en las vides y el comienzo del otoño a cargo de la Maestra de Ceremonias Noemí Martínez. Luego, Florencia Rodríguez deleitará al público con su Mesa de Territorio: una gran puesta escénica y gastronómica basada en los productos y recetas de Jujuy, acompañada de música en vivo del Cuarteto Divergente y vinos de Bodega El Bayeh. Además, habrá un espectáculo del ballet Huayra Muyoj. Una auténtica Noche Encantada en la que la cultura, la cocina y los vinos de la Quebrada de Humahuaca serán protagonistas con el paisaje como escenario.

la Vendimia de El Bayeh
La Vendimia del Bayeh.

La Vendimia del Bayeh.

Domingo 22 de marzo – TREN, BODEGA Y BANQUETE DE EL BAYEH. Tren del vino, recorrido por las viñas y almuerzo por Dolli Irigoyen. El día 2 comienza a bordo del Tren del Vino (Tren Solar de la Quebrada). En el trayecto entre Purmamarca (punto de partida) y Maimará (estación Bodega El Bayeh), Fabricio Portelli compartirá con los presentes todo sobre la Quebrada de Humahuaca como nuevo sector vitivinícola. Desde las 10.45, horario de llegada a la bodega, comenzará una visita conceptual de todo el día con la experiencia Bodega Viva, una performance artística entre barricas de vino, vasijas de hormigón y ánforas de arcilla.

También habrá un conversatorio sobre vino y una cata entre viñedos, todo estará guiado por los viticultores Matías Michelini y Daniel Manzur, y el periodista y sommelier Fabricio Portelli. Luego de una procesión por las viñas, llega el momento más esperado: el Banquete a cargo de Dolli Irigoyen, un menú diseñado exclusivamente para el evento y acompañado de una selección de vinos de Bodega El Bayeh que se compartirá en los exteriores del hotel de la bodega, justo frente a la Paleta del Pintor.

Lunes 23 de marzo (feriado) – BACANAL DE EL BAYEH: Feria de vinos y comida regional, concierto Delirio Electro-Orquestal y peña folclórica.El broche de oro del festival es su ya conocida Bacanal. Desde las 17h hasta la medianoche, se celebrará el fin de la vendimia en el hotel de la Bodega El Bayeh, en Maimará, con una jornada llena de vinos, música, comida y baile. La Feria de Vinos contará con la presencia de productores de bodegas de la Quebrada de Humahuaca y estará acompañada de una Feria de Comida Regional con deliciosos platos pensados para la ocasión.

Uno de los momentos más especiales del festival será el concierto Delirio Electro-Orquestal, un espectáculo único con arreglos de Alejandro Terán concebido especialmente para La Vendimia de El Bayeh que fusiona instrumentos orquestales y música electrónica, creando una atmósfera vibrante y surrealista con una puesta en escena impresionante. Participarán de este espectáculo el Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh, Rocío Manzur y artistas invitadas entre las que se encuentra Maggie Cullen.

En el cierre, habrá una gran Peña Folclórica para terminar bailando y cantando junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico. Tres eventos para celebrar la vendimia en la Quebrada de Humahuaca con el paisaje, los sabores y la cultura como protagonistas.

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